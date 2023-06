Wouter (11) is Kinderkrak in Brugge

Wouter Spanoghe uit Assebroek wordt in het zesde leerjaar van De Zonnetuin de klasdichter genoemd. Hij mocht al een gedicht voor de Dag van de Directeur schrijven. De reden? Tot twee keer toe bekroonde de Marnixring een gedicht van Wouter. Kriebelfeest en De lettervreter kregen twee opeenvolgende jaren uit 400 inzendingen zowel de publieksprijs als de prijs van de vakjury. “Gedichten schrijven vind ik leuk, ik put vaak inspiratie uit de liedjes die wij met het inclusief kinderkoor Vivo van Jozef Sercu zelf maken”, vertelt Wouter. “Toen mijn nonkel mij voor mijn verjaardag een hagedis gaf die kleine beestjes uit onze tuin opat, kwam ik op het idee voor een gruwelijk sprookje. De kriebelende beestjes kennen een droevig einde. De tekst van De Lettervreter bedacht ik na een leeskwartiertje op school. Ik las een strip over een jongetje dat games met monsters speelt. Die aten de letters uit zijn opstel weg. Dat zette mij aan om daarover te dichten. Of ik nog gedichten zal schrijven? In feite speel ik liever piano aan het conservatorium en ga ik ook graag naar de Europascouts. Volgend jaar studeer ik Latijn in OLVA waar mijn zussen school lopen. Ik wil graag leraar worden. Het is een eer dat ik een van de Kinderkraks van KW ben”, aldus Wouter. (SVK)

