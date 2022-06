Wout (16) is Kinderkrak in Hooglede

Wout Hemeryck uit Gits begon met wielrennen vanaf het moment dat hij zich kon inschrijven in een club. “Op achtjarige leeftijd stond ik te popelen om te doen wat mijn broer Lowie ook deed: wielrennen. Mijn papa Tom deed toen mee aan triatlons en zo is de liefde voor de fiets al vroeg gegroeid”, zegt Wout.

“Vroeger deed ik ook aan veldrijden, maar dat ligt me iets minder. Sinds ik bij de nieuwelingen rijd, ligt mijn focus op wielrennen op de baan”, aldus Wout.

Wout behaalde zijn eerste mooie overwinning in Rumbeke, in de straat waar zijn grootouders wonen. “Ik won het provinciaal kampioenschap als aspirant op 12-jarige leeftijd. Ik heb enorm goeie herinneringen aan die eerste overwinning”, aldus Wout.

Jonge Renners Roeselare

De jaren daarna ging het bijzonder goed in het wielrennen voor Wout, zonder noemenswaardige uitschieters. Tot Wout tweede werd op het Vlaams kampioenschap in september van vorig jaar. “De kers op de taart was uiteraard toen ik eerste werd op het provinciaal kampioenschap in Adinkerke/De Panne op 7 mei. Ik was euforisch en de ploeg was enorm blij. Die kick van het winnen is enorm leuk. Ik ben nog steeds lid van dezelfde club, Jonge Renners Roeselare, waar ik heel goed begeleid word”, klinkt het. (EVG)