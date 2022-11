Wolf France (24) is nieuwe voorzitter van de Jeugdraad in Roeselare: “Cruciale thema’s aankaarten”

Sinds kort mag de 24-jarige Wolf France, afkomstig uit Roeselare maar studerend op kot in Leuven, zich voorzitter van de Roeselaarse jeugdraad noemen. Zelf had hij nooit echt ambitie tot het voorzitterschap, maar door een herschikking werd de rol hem wat opgelegd. “Ik wil vooral de verschillende jeugdverenigingen dichter bij elkaar brengen en ‘problemen’ aankaarten aan de hand van adviezen”, klinkt het.

Dit jaar beschikt de Roeselaarse jeugdraad over een bijna volledig nieuwe equipe, op twee personen na. Eén daarvan is Wolf France. Hij werd dan ook meteen gebombardeerd tot de nieuwe voorzitter van de jeugdraad in Roeselare. “Eigenlijk heb ik nooit echt de ambitie gehad voor deze functie”, opent Wolf de aangename babbel. “Bij de herschikking was het al snel duidelijk dat die rol voor mij zou zijn. Hoewel het nooit echt mijn doel was, vind ik het geen probleem om die rol te vervullen. Tot nu toe vind ik het wel leuk om de leiding te nemen en de voortrekker te zijn.”

De 24-jarige Wolf rondt momenteel zijn laatste jaar als student aan de KU Leuven af, waar hij eerst vier jaar geschiedenis gestudeerd heeft en zich nu verdiept in beleidseconomie. Volgend jaar is het dan de bedoeling om in het werkveld aan de slag te gaan, maar dat zal Wolf zijn aanwezigheid in de jeugdraad niet aantasten. “Ik verwacht wel dat ik over minder tijd zal beschikken dan nu tijdens het studeren. Als het bestuur mij opnieuw als voorzitter wil, dan zal ik dit wel zeker overwegen.”

Wie in de jeugdraad zit, is begaan met de belangen van de jongeren. Voor Wolf begon het allemaal in de Chiro. “Via die ervaring ben ik dan in de jeugdraad beland”, gaat hij verder. “Ik ben ook al altijd geïnteresseerd geweest hoe we Roeselare interessanter kunnen maken voor de jongeren.”

Wat zijn visie betreft is hij dan ook heel duidelijk. “Ik wil vooral de verschillende jeugdverenigingen dichter bij elkaar brengen. Hiervoor zijn evenementen zoals Dag van de Jeugdbeweging ideaal. Dergelijke evenementen willen we dan ook blijven verder zetten en de verbinding willen we nog wat uitbreiden.”

Adviezen schrijven

“Vorig jaren merkten we met ons bestuur op dat we niet veel adviezen schreven. En aangezien we eigenlijk een adviesraad zijn van Stad Roeselare hebben we nu de ambitie om dit meer te doen en om deze ook heel goed af te toetsen bij de verschillende jeugdverenigingen. Zo zullen er vijf algemene vergaderingen per jaar zijn waarbij iedereen welkom is om het over een bepaald onderwerp te hebben. Hiervoor zullen we ook op voorhand formulieren lanceren voor wie niet aanwezig kan zijn op zo’n algemene vergadering. Met die input gaan we dan tijdens die bijeenkomst aan de slag.”

“Ondertussen hebben we al één zo’n bijeenkomst achter de rug en blijkt deze aanpak wel een succes te zijn. Momenteel zijn we bezig met alle resultaten te verwerken, om daar dan een advies van te maken. Op de eerstvolgende algemene vergadering koppelen we daar dan op terug.”

Toekomst

Wat de toekomst voor de Roeselaarse jeugd betreft, ziet Wolf het wel positief in. Volgens Wolf doet de stad het dan ook goed op vlak van jeugd. “Twee jaar geleden kregen we van minister van Jeugd Benjamin Dalle het label Kind- en Jeugdvriendelijke stad. Daar kunnen we met Stad Roeselare alleen maar trots op zijn. Wat we wel merken, is dat er veel input wordt gevraagd bij thema’s rond speelpleinen. Dat is uiteraard heel belangrijk voor de jeugd, maar we vinden dat de jongeren ook vertegenwoordigd moeten worden bij thema’s die niet specifiek enkel hen aanbelangen. Zo zijn de thema’s uitgaan, mobiliteit, groene ruimte, enzovoort ook cruciaal. En net om dit op te lossen of te verbeteren, is de hervorming van onze algemene vergadering een belangrijke vernieuwing”, sluit Wolf France af.