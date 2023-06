Wolf (12) is Kinderkrak in Brugge

Wolf Pauwels organiseerde samen met zijn zus Noor en zes vrienden een petitie op Christus Koning voor de aanleg van een skatepark in de wijk: “We hebben vorig jaar 200 handtekeningen verzameld en afgegeven aan de burgemeester en de jeugdschepen. Oudere skaters hebben hun plek aan het Entrepot, in het Tempelhof en indoor in Sint-Michiels, maar wij jongeren werden weggejaagd aan de kerk. We zochten een veilige plek in de wijk en suggereerden het Graaf Visartpark. Uiteindelijk heeft de Stad in juni 2022 voor ons een verplaatsbare constructie geïnstalleerd langs de Kolenkaai. De strijd van Brugse jongeren om een eigen plek te krijgen in de publieke ruimte is niet zo evident. De jeugddienst is ons genegen, maar er zijn altijd tegenstrijdige belangen. We hebben nu toch een plek die niet als storend ervaren wordt. Skaten is een coole sport, het is een manier om buiten nieuwe vrienden te maken. Geef toe, dat is toch beter dan binnen urenlang voor een scherm te zitten? De Kinderkrak! Tof! Ik ken Fito, de clown, de Krak van Brugge. Hij regelt het verkeer aan mijn voormalige basisschool. Nu volg ik moderne talen en sport bij de Jozefienen. Ik droom van een skatetour door de Verenigde Staten en volg de grote internationale wedstrijden op.” (SVK)

