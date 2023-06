Wingene zoekt jongeren om vakantieploeg te versterken

De jeugddienst van Wingene is nog op zoek naar animatoren met veel ‘speelgoesting’ om hun team op zowel de speelpleinwerking als de grabbelpas te versterken.

Ieder jaar zijn er heel wat animatoren nodig om de speelpleinwerking in Wingene en Zwevezele, en de grabbelpasactiviteiten tot de leukste plek van de gemeente te maken.

Iedereen die graag met kinderen buiten speelt, creatief is en op zoek naar een nuttige en leerrijke job om een centje bij te verdienen, kan zich aanmelden. Animatoren krijgen in ruil een vergoeding en een verrassingsuitstap op het einde van de zomer, alsook heel wat attenties en een nieuwe vriendengroep in de gemeente.

Registeren kan via www.wingene.be/animatoren. Via deze link vind je ook extra info over de vakantiewerking en de onkostenvergoeding. De gemeente neemt binnen de week contact op met geregistreerde kandidaten.