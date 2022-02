Wingene werkt de komende drie jaar aan een kindvriendelijke gemeente

De gemeente Wingene wil alles op alles zetten om de komende drie jaar te bouwen aan een kind- en jeugdvriendelijk beleid. Team Jeugd lanceerde de eerste fase in het traject met een online bevraging. Via een korte online enquête polsen ze naar de belangrijke thema’s waarvan de jeugd echt van wakker ligt.

Het online traject kende op donderdag 10 februari, een start. Men roept jong en oud op om hun mening te geven over het huidig beleid. “In een korte online enquête komen verschillende thema’s aan bod zoals onderwijs, welzijn, veiligheid, mobiliteit en nog heel wat meer”, vertelt schepen van Jeugd Jens Danneels. “We rekenen op de input van onze inwoners om de knelpunten in kaart te brengen”. Frederic Biermez, deskundige Jeugd, vult aan: “Het gestarte traject heeft betrekking tot kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar en we werken met drie verschillende enquêtes en dit telkens op maat van het kind of jongere. Flyers met de QR-code naar de vragenlijsten zal je op verschillende plaatsen kunnen terugvinden. Maar de vragenlijsten worden ook via de scholen verspreid en zo kunnen ouders hun kind of kinderen begeleiden doorheen de vragenlijst. De vragenlijsten kan je ook terugvinden op de gemeentelijke website.”

Grondige analyse

De vragenlijsten worden grondig geanalyseerd en de duur van het project is drie jaar. Op die manier wil de gemeente jongeren nog meer laten participeren binnen het gemeentelijk beleid. “De vragenlijsten in de eerste fase helpen ons om een beeld te krijgen van de visie die kinderen en jongeren hebben op hun rechten en het huidig kindvriendelijk beleid”, weet Jens Danneels. “Hierbij stopt het zeker niet en er zullen focusgroepen en belevingsonderzoeken volgen waarbij we echt in gesprek gaan met de doelgroepen”.

In februari 2024 wordt het portfolio van onze gemeente voorgelegd aan de jury die het label Kindvriendelijke gemeente uitreikt. Uit het portfolio moet blijken dat men aan een aantal strikte criteria voldoet zoals een gedetailleerde analyse van het beleid, een uitgewerkte kindvriendelijke strategie met de nodige acties en de aanwezigheid van een brede jeugdreflex op verschillende niveaus in de gemeente. (Nele Sabbe)