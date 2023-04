Wingene doet ook dit jaar mee aan Buitenspeeldag

De gemeente Wingene zet ook dit jaar hun beste beentje voor tijdens Buitenspeeldag. Op woensdagnamiddag 19 april kunnen alle kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar buitenspelen om en rond het sportpark.

“Kinderen en jongeren zijn welkom in het sportpark van 14 uur tot 17 uur”, vertelt schepen van Jeugd Jens Danneels. “We voorzien opnieuw heel wat activiteiten onder begeleiding zoals bumperballs, kajakken op de vijver, een rodeostier, gekken fietsen, springkastelen, een klimmuur, een speleobox, sportinitiaties of een liedje aanvragen bij Radio Oost-West.”

Er worden bussen ingezet vanaf Zwevezele om kinderen veilig naar het sportpark te brengen. Om 13.15 uur vertrekt de bus aan sporthal De Zwaluw en rijdt dan naar kerk de Hille. Omstreeks 17.30 uur komen de kinderen terug aan in Zwevezele. Kinderen die in de voormiddag bij de kinderopvang verblijven, worden onder begeleiding heen en terug gebracht naar het sportpark.

Let wel inschrijven op voorhand is noodzakelijk. De kostprijs is twee euro per kind. Inschrijven kan via www.wingene.be/inschrijven. Op zondag 16 april worden de inschrijvingen afgerond.