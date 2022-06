Willem (15) is Kinderkrak in Hooglede

De 15-jarige Willem van den Hurk woont samen met vader Dries van den Hurk, moeder Annelies Vanneste en zus Lisa (17) in de Hogestraat in Hooglede. Hij zit in het derde jaar natuurwetenschappen in de VMS. Als zesjarige was hij bij Elastika Roeselare al bezig met turnen en tumbling.

“Op een lange mat probeer je zoveel mogelijk salto’s na elkaar te doen en perfect neer te komen. Al van toen ik een kleuter was, kruip ik overal op of doe ik salto’s. Ook freerunning behoort tot mijn favorieten. Hierbij moet je zo vlug mogelijk van punt A naar punt B gaan. Normaal komen daar steeds meer tricks bij. Als je weet wat je doet, is het niet gevaarlijk”, zegt Willem.

“Ook leren vallen is belangrijk in deze sport. Wat je soms op YouTube ziet, is té extreem en klopt niet altijd met de werkelijkheid. Momenteel lukt op mijn trampoline een driedubbele salto. Oefenen doe ik eigenlijk elke dag. Van nature ben ik behoorlijk gespierd en heb ik een stevig gestel.”

Filmwereld

“Later zou ik graag als stuntman in de filmwereld terechtkomen. Schijngevechten, achtervolgingen of op een spectaculaire manier van een dak vallen, dat is echt wel mijn ding. Ik ben van plan om in Frankrijk een stuntkamp te volgen, waarbij je ook de choreografie rond stuntgevechten leert.” Willem kijkt enorm op naar de bekende Britse stuntman Damian Walters die onder meer figureert in Assassin’s Creed. “Als ik dat niveau kan bereiken, ben ik geslaagd.”