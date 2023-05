Wilde Snuitdag in De Blankaart

Op 6 mei kunnen gezinnen met kinderen van 6-12 jaar (jonger kan ook) een heerlijke namiddag beleven in De Blankaart met maar liefst tien verschillende activiteiten.

“Snuit is het buitenspeelloket van natuurpunt. Het is de bedoeling dat gezinnen een parcours afleggen langs het Blankaartpad waar verschillende opdrachten gedaan worden. De gezinnen kiezen zelf waar ze starten en in welke volgorde ze de opdrachten uitoefenen”, vertelt Thijs Declercq, mederwerker Natuurpunt bezoekerscentrum De Blankaart. “Een paar voorbeelden van opdrachten/acitiviteiten: dierenyoga, apenbruggen, poelscheppen, sluipparcours, blotevoetenpad, takkenmannetjes maken, wiligentipi’s enzovoort.

Deelnemen is gratis maar men wordt wel gevraagd om vooraf in te schrijven.” Inschrijven kan via thijs.declercq@natuurpunt.be.

(foto ACK)