Wilde avonturen beleven bij jongensscouts van Lichtervelde

De jongensscouts van Lichtervelde, met lokaal in de Oude Bruggeweg, hadden onlangs hun startdag.

“Wie graag kampen bouwt, wilde constructies opzet of gewoon liever wilde spellen speelt met vrienden, is bij ons aan het juiste adres,” zegt de groepsleiding, “ieder weekend is gevuld met de tofste en gekste activiteiten.” Jongens vanaf het eerste leerjaar zijn welkom. In de maand september kan je vrijblijvend aansluiten op zaterdag, dan kan je meteen komen proeven van de scoutsavonturen. De groepsleiding bestaat uit Emmanuel Manhaeve en Siemen Delbecque. Tien leiders stoppen dit jaar, maar er kwamen er ook drie bij. (JW)