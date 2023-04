Wijk ‘t Rode Paard in Bellegem viert opening nieuwe speelzone

De wijk ‘t Rode Paard langs de Doornikserijksweg richting Bellegem verjongt. De laatste jaren kwamen er veel jonge gezinnen met kinderen wonen. Dat zorgt voor een mooie mix want er wonen ook veel ouderen, grootouders met kleinkinderen. Zij vertoefden vaak op het groene trapveld middenin de wijk. Op vraag van meerdere buurtbewoners is het groene veld nu opgewaardeerd tot een avontuurlijke speelzone voor verschillende leeftijden. Het speelterrein is afgewerkt, de buurt zorgt samen met Jeugdcentrum Tranzit voor een feestelijke opening.

Het bestuursakkoord Beste Stad van Vlaanderen spreekt de ambitie uit om van Kortrijk een stad te maken waar elke Vlaming wil komen wonen werken en spelen. Een concrete actie hierbij is het voorzien van veilige en inclusieve speelruimte door nieuwe speelmogelijkheden en renovatie van bestaande speelruimte. Dat doen we steeds in samenspraak met gebruikers en omwonenden. Net zoals bij elke aanleg of opwaardering van een speelzone wordt vanuit Jeugdcentrum Tranzit een bewonersbevraging georganiseerd. Tijdens het inspraaktraject kunnen kinderen, jongeren en ouders aangeven waar en hoe ze de nieuwe speelzone willen zien. In wijk ‘t Rode Paard ging het om een zeer actief buurtcomité.

“Het speelruimteplan van de stad stelt dat elk kind in een straal van 400 meter van zijn thuis veilig en kwalitatief moet kunnen spelen. We vergeten de afgelegen wijken in deelgemeenten niet. Ook kinderen en jongeren die daar wonen moeten dicht bij huis kunnen ravotten. En voor de ouders en grootouders van wijk ‘t Rode Paard is de opgewaardeerde speelzone een gezellige plaats om samen te komen”, zegt Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren.

De speelzone is ingevuld met speeltoestellen voor verschillende leeftijden, gericht op kinderen van 2 tot 12 jaar. Er is ingezet op verschillende speelfuncties: klimmen, glijden, balanceren, schommelen, … De toestellen, van de hand van firma Boer Speeltoestellen, zijn vervaardigd uit robiniahout, een Europees hardhout, ecologisch duurzaam. De speelzone is opgewaardeerd met verschillende struiken en een sneukelhaag. De investering komt op 18.000 euro.