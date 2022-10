Wevelgemse jeugdclub Ten Goudberge scoort op alle veiligheidsvlakken: “Laatste halfuur kraantjeswater”

Jongeren fuiven graag en veel. En waar veel volk samentroept, doen zich vaak onveilige situaties voor. Te veel alcohol, te luide muziek, te enthousiaste fuifnummers, … Jeugdhuis Ten Goudberge in Wevelgem kent de gevaren en pakt ze ook aan. Als een van de twee jeugdhuizen in West-Vlaanderen tekenden ze in op alle acht de actiepunten die werden voorgesteld door de Vlaamse ministers van Welzijn en Jeugd.

Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) startte een aantal jaren geleden het project Attent waarmee ze samen met jeugdhuizen bekijken hoe die kunnen zorgen voor een veiligere feestomgeving. De jeugdhuizen kunnen dat doen op basis van acht verschillende projecten, zoals een alcohol- en drugplan opstellen, gratis water, condooms of oordoppen aanbieden of verantwoord schenken van drank.

Van de 37 West-Vlaamse jeugdhuizen die deelnamen aan het project, waren er slechts twee die volgens het kabinet van Benjamin Dalle en Hilde Crevits aan alle acht actiepunten voldeden: Jeugdhuis De Leute in Blankenberge en de Wevelgemse jeugdclub Ten Goudberge.

“Het project startte inderdaad een aantal jaar geleden”, zegt coördinator Hanne Callewaert. Het helpt om je als jeugdhuis een spiegel voor te houden en te kijken in welke mate wij zorg dragen voor onze bezoekers en hen op een veilige manier laten feesten.”

Hanne ziet in het jeugdhuis een aantal concrete zaken die geïmplementeerd werden om tot een veiliger omgeving te komen. “We schenken geen sterke drank en op fuiven krijgt wie jonger dan 16 is een ander bandje om zodat die geen alcohol kunnen bestellen.”

Deelfietsen

Op fuiven worden nu eenmaal behoorlijk wat biertjes gedronken, toch door een deel van de bezoekers. “We moedigen aan om met de fiets naar de fuif te komen. Sinds kort staan hier ook deelfietsen. Het laatste halfuur van een fuif schenken we nog enkel kraantjeswater. Kraantjeswater is trouwens altijd gratis te krijgen. En flesjeswater is sowieso goedkoper dan andere dranken.”

“Alle beetjes helpen om iedereen veilig thuis te krijgen. Andere actiepunten waar de jeugdclub mee scoorde is het aanbieden van condooms via een automaat en je kan gratis oordoppen krijgen. Het aantal decibels wordt van bovenuit begrensd, de dj kan daar niets aan veranderen.”

En als er dan toch nog iets misloopt kan je tijdens fuiven terecht in de EHBO-stand. “Daar zijn we toch wel trots op”, vervolgt Hanne. “Vrijwilligers bemannen de hele avond de EHBO rustruimte, we hebben enkele vrijwilligers die dat heel belangrijk vinden zoals Jana De Gols die tijdens een fuif meestal daar te vinden is.”

Voor elk van de acht acties kreeg JC Ten Goudberge een ster die kon opgehangen worden in het jeugdhuis. “Die sterren hebben we niet gebruikt”, zegt Hanne.

“De verschillende acties hebben we samengevoegd tot onze eigen banner die in één oogopslag vertelt waar het op staat, wat de gevaren zijn en dat ze bij ons terecht kunnen in geval van problemen. We hebben een streepje voor omdat ons jeugdhuis zo groot is, we kunnen een stille ruimte creëren en bij fuiven is de toegang achteraan. Daar hebben we de ruimte om een veilige inkom te creëren en worden de bezoekers gescand in het kader van Safe Party Zone.”