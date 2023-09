Wevelgemse jeugd bundelt duurzame wensen

Burgemeester Jan Seynhaeve heeft maandag van de leerlingen van de gemeente- en de Wijnbergschool een tijdscapsule gekregen. Die zat vol duurzame wensen van de kinderen.

Bedoeling was er met het schepencollege tien uit te zoeken die op korte termijn moeten worden gerealiseerd. De rest gaat de kelder in tot in 2030. Dan wordt de capsule weer geopend en kan men kijken welke kinderwensen waarheid zijn geworden.

De leerlingen huldigden bij die gelegenheid ook juf Daisy van de Wijnbergschool als duurzame heldin. Zij deed mee aan de wedstrijd Op Kindermaat bij Facebook, maar moest hierbij uiteindelijk haar meerdere erkennen in een juf uit Oostrozebeke. (foto AV)