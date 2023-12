Wevelgem gaat jobstudenten inzetten in speelpleinwerking: “Al blijven sfeer en beleving belangrijkst”

Tot driemaal toe kaartte oppositiepartij Vooruit de problemen in de Wevelgemse speelpleinwerking aan. Het gemeentebestuur grijpt nu ook in. Naast de vrijwilligers zullen er ook jobstudenten ingezet worden.

Hoe los je de leidingstekorten op bij de speelpleinwerking? In Wevelgem was het afgelopen zomervakantie zoeken naar krachten die konden instaan, zeker bij werkingen Katjeduk en Haasje Over. Al voor dat groot verlof had oppositiepartij Vooruit het aangekaart en hun besognes bleken niet onterecht. Daarom dat raadslid Vicky Claeys op 12 oktober nogmaals aan de alarmbel trok.

Grote verantwoordelijkheid

Door het tekort werden massaal 14-jarigen ingezet. Dat kan, maar bij Vooruit hebben ze er ernstige vragen bij. “Het is geen goede zaak als ze geen hulpanimator naast zich hebben om de werking te leren kennen. Zorgen voor kinderen is een grote verantwoordelijkheid waartoe niet elke 14-jarige in staat is.”

Zelfde vergoeding

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk, meer ervaren animatoren aantrekken. Welke jongere zou nu het ‘grote geld’ van een vakantiejob links laten liggen om het als animator op de speelpleinwerking te moeten stellen met een vrijwilligersvergoeding. Die bedraagt nog geen 15 euro per halve dag. “Of ze nu 10 of 15 uren werken, die vergoeding blijft dezelfde. En dan wordt die nog eens te laat uitbetaald”, aldus Claeys.

“Een vergoeding mag niet het fundament zijn. Sfeer, beleving, ervaring en het sociale netwerk zijn minstens even belangrijk”

Op die 12de oktober diende schepen van Jeugd Bas Surmont (CD&V) van antwoord. “Er is een hervorming nodig, al zou ik die zo niet noemen. Met Haasje Over hebben we met 880 kinderen een van de grootste speelpleinwerkingen van Vlaanderen zonder één jobstudent. Laat ons dat houden. Een vergoeding mag niet het fundament zijn. Sfeer, beleving, ervaring en het sociale netwerk zijn minstens even belangrijk”, klonk het toen.

Motivatie

Maar kijk: in de gemeenteraadscommissie Vrije Tijd op 4 december bracht de oppositiepartij het euvel nogmaals ter tafel. Surmont gaf daar aan dat er wel degelijk aanpassingen gebeuren. “Per locatie zullen de twee hoofdanimatoren betaald worden als een jobstudent. Zo hopen we animatoren te motiveren om te blijven – al moeten sfeer, beleving en ervaring de belangrijkste trigger blijven.”

Komende zomervakantie zullen de hoofdanimatoren voor het eerst vakantiejobbers zijn. “Daarna wordt ook dat geëvalueerd”, weet Surmont, die met de dienst al langer werkt aan het animatorentekort. “Een tekort dat overal geldt. De oefening werd al gemaakt sinds de zomervakantie van 2022. We namen al maatregelen door ook de introductie- en voorbereidingsdagen te vergoeden, maar voor de volgende legislatuur zullen we dat grondig moeten bekijken.”