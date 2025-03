Westhoek Vredeshoek zoekt West-Vlaamse jongeren voor Zomerkamp

Van 24 tot 29 augustus 2025 organiseert het platform Westhoek Vredeshoek voor de vierde keer een zomerkamp. Met een groep van zes West-Vlaamse jongeren en zes jongeren met een migratieachtergrond die in de Westhoek zijn beland, trekken ze zes dagenlang door de streek.

Tijdens het kamp leert men bij over de streek, over elkaars cultuur en over de verschillende conflictgebieden waar de jongeren vandaan komen. Er wordt een bezoek gebracht aan de IJzertoren in Diksmuide, de Menenpoort in Ieper en het Talbot House in Poperinge maar er wordt ook veel tijd gemaakt voor verbinding door samen te koken, te genieten van een kampvuur, of door samen spannende activiteiten te doen zoals kajakken of een hoogteparcours beklimmen. Om ook dit jaar opnieuw een zomerkamp met een blijvende impact te kunnen organiseren, is het platform vooral nog op zoek naar West-Vlaamse jongeren tussen 15 en 18 jaar oud die nog geen plannen hebben van 24 tot en met 29 augustus 2025. Voor slechts 70 euro (alles inbegrepen!) trekt men samen met zes nieuwkomers de Westhoek in. Op dinsdagavond 20 mei 2025 wordt er om 19 uur een online infosessie georganiseerd. Daar kom je alles te weten over dit kamp, wat het allemaal inhoudt en waaraan je je kunt verwachten. Er wordt ook tijd gemaakt om eventuele vragen te beantwoorden.