WEST4Youth versterkt jongeren in de Westhoek: “We willen jongeren motiveren om de controle over hun eigen leven te nemen”

In De Panne werd het activiteitenrapport van het project WEST4Youth gepresenteerd aan de partners en stakeholders. Hoewel het project nog loopt, wilden de partners stilstaan bij de resultaten, de effecten en de impact tot nu toe. Ze deelden ervaringen en bespraken barrières waar ze de voorbije jaren tegenaan liepen, evenals de principes en plannen voor de komende maanden.

WEST4Youth staat voor WESTkust Samenwerkings Traject 4 Youth en is een lokaal partnerschap voor maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 18 en 30 jaar met een connectie met de regio Koksijde, Veurne, De Panne, Nieuwpoort en Alveringem. Verschillende partners bundelen hun krachten om deze doelgroep zo goed mogelijk te ondersteunen op hun weg naar de arbeidsmarkt.

Uniek traject

Projectcoördinator Stefanie Leempoels: “We richten ons specifiek op jongvolwassenen die tussen wal en schip vallen en moeilijk te bereiken zijn via reguliere hulp- en dienstverlening. Dit zijn jongeren die problemen hebben op verschillende levensgebieden, waardoor ze zich niet kunnen concentreren op dagelijkse activiteiten. Een voorbeeld: een dakloze jongere die bij vrienden verblijft. Door allerlei administratieve problemen kan hij zich niet richten op werk of andere zaken en moet hij zich voornamelijk focussen op zijn huisvesting. Vaak zitten deze jongeren in een negatieve spiraal waarbij ze niet weten waar ze terechtkunnen. Door hun vele negatieve ervaringen met hulpverlening of andere diensten kunnen ze geen energie meer opbrengen om verder op te zoeken. Met WEST4Youth helpen we deze jongeren vooruit.”

“Samen worstelen en ploeteren we en zetten we ons in om oplossingen te vinden voor de jongeren”

“Elke jongere staat centraal in het traject en krijgt een coach toegewezen die gedurende het hele traject naast hen staat. Zo wordt een vertrouwensband opgebouwd en blijft de coach het aanspreekpunt en de spilfiguur gedurende het hele traject. We vertrekken vanuit de jongere zelf en ondersteunen hen op weg naar werk of ondernemerschap. Elk traject is uniek en wordt op maat gemaakt op basis van de behoeften en wensen van de jongere. Samen kijken we hoe we zijn/haar sterke punten kunnen benutten en een traject kunnen samenstellen. Indien nodig werken we aan randvoorwaarden, zoals het aanpakken van psychische problemen, verslavingsproblematiek,….”

Diverse organisaties

WEST4Youth is een project van ESF (Europees Sociaal Fonds) waarbij een partnerschap gevormd werd tussen CAW Centraal- West-Vlaanderen, ARKTOS, Groep INTRO, Argos vzw, vzw Havenzate, Solentra, DET De Sleutel, CGG Largo en de lokale overheden. Dit partnerschap blijkt een goed geoliede machine te zijn.

“WEST4Youth betekent dat je er nooit alleen voor staat. Samen worstelen en ploeteren we en zetten we ons in om oplossingen te vinden voor de jongeren”, vertelt coach Deborah. Door dialoog en nauwe samenwerking versterken we elkaar in de ondersteuning naar de jongere. De sterkte van het partnerschap zit in het feit dat we een gezamenlijk team vormen van jongerencoaches uit diverse organisaties die elk hun expertise binnen brengen én waar nodig samen met de jongere nabije ondersteuning bieden in de eigen leefomgeving.”

Bruggen bouwen

Sinds de start in maart 2021 hebben 149 jongeren zich aangemeld. Tot op heden hebben 61 mensen het traject afgerond. Hiervan is 44% van de jongvolwassenen aan het werk, en volgt 8% een opleiding. Bij heel wat jongeren zijn bruggen gebouwd naar de reguliere hulp- en dienstverlening die hen verder ondersteunen zoals bijvoorbeeld VAPH-diensten, GGZ, mutualiteiten, huisartsen, CAW, Solentra…

De jongerencoaches boden bij heel wat jongvolwassenen ondersteuning op verschillende levensdomeinen zoals wonen, mentaal welzijn… Belangrijke randvoorwaarden om zo stapsgewijs te werken richting duurzame tewerkstelling.

Lange wachttijden

“In sommige gevallen verloopt het traject niet zonder uitdagingen”, vertelt coach Gwenny. “We stuiten bijvoorbeeld op lange wachtlijsten voor psychische hulp, verslavingszorg en discriminatie op de woningmarkt. Daarnaast vormt beperkte mobiliteit in de regio vaak een obstakel. Slechts 17% van onze deelnemers beschikt over een auto, waardoor de meeste jongeren afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.”

Stefanie besluit: “Het belangrijkste in dit project is het motiveren van de jongeren om stappen te zetten, keuzes te maken en de controle over hun eigen leven te nemen. We willen dat ze weer in zichzelf geloven en vertrouwen op hun eigen talenten en kracht,”

Info op www.west4youth.be