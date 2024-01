West-Vlaamse Politieschool ondersteunt hulp aan rouwende kinderen

6.591 euro is de opbrengst van de kerstquiz en koekenverkoop die de West-Vlaamse Politieschool aan de vzw Missing You schenkt. Dankzij de cheque van een 150-tal aspirant-inspecteurs en medewerkers kan Missing You kinderen en jongeren blijven ondersteunen na het verlies van een dierbare. “Onze vzw organiseert ontmoetingsdagen en lotgenotengroepen per leeftijd en per regio. We blijven vooral meer vrijwilligers zoeken die die groepen begeleiden”, zegt Bruno Dujardin. Vooraan op de foto staan de hoofdinspecteurs Elke Luppens en Vic Vanhoutte, directeur West-Vlaamse Politieschool Steve Margodt, adjunct-hoofdinspecteur Miet Cardoen, en Bruno Dujardin (vzw Missing You). (HV/foto HV)