West-Vlaamse jeugdhuizen promoten veilige feestomgeving met verschillende acties: “Van gratis oordoppen en condooms tot alcoholplan”

37 West-Vlaamse jeugdhuizen zorgen samen met het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) voor een veilige feestomgeving voor jongeren. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij ministers Hilde Crevits en Benjamin Dalle (CD&V). Met verschillende acties maken ze de jongeren attent op de gevaren van alcohol en drugs, onveilige seks en hoe je je na het uitgaan veilig in het verkeer begeeft. “Jeugdhuizen kunnen daar op een laagdrempelige manier met de jongeren over communiceren.”

VAD biedt via het project ‘ATTENT’ de Vlaamse jeugdhuizen het nodige materiaal, vorming en begeleiding aan om jongeren in een veilige omgeving te laten uitgaan op een verantwoorde manier. De jeugdhuizen kunnen dat doen op basis van acht verschillende projecten, zoals een alcohol- en drugplan opstellen, gratis water, condooms of oordoppen aanbieden enzoverder. De nieuwste actie, die eraan werd toegevoegd draaide rond “verantwoord schenken van drank”.

“Alle jeugdhuizen, die meewerken aan het project, krijgen een certificaat in de vorm van een ster. Ze kunnen die bordjes en stickers dan uithangen in hun jeugdhuis. Zo weten de jongeren, die er uitgaan dat ze op een plaats zijn, waar ze zullen geholpen worden. Jeugdhuizen zijn vaak de eerste plaats waar jongeren uitgaan en dus moet het ook voor iedereen een veilige uitgaansplaats zijn”, vertelt Vlaams parlementslid Brecht Warnez.

In West-Vlaanderen doen er 37 jeugdhuizen mee aan het project ‘ATTENT’.