Wervikse jeugdraad zoekt nieuw bestuur met … bierviltjes

De jeugdraad lanceerde met affiches en bierviltjes een kleurrijke wervingscampagne om nieuwe leden tussen 15 en 35 jaar aan te trekken. Alle jongeren en jongvolwassenen kunnen zich kandidaat stellen tot eind maart. Zaterdag 22 maart om 18.30 uur organiseert het huidige bestuur een infomoment in Beestig! in de Gosserieslaan.

“Jongeren krijgen dan een uitgebreide uitleg over de jeugdraad”, zegt jeugdconsulent Rein De Jongh. “Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de QR-code op de affiche. In april wordt voor een periode van drie jaar het nieuwe bestuur en de algemene vergadering samengesteld. Er wordt ook een nieuwe voorzitter gekozen. In mei wordt vervolgens alles officieel gemaakt en voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad.”

Leukere stad

De jeugdraad is een laagdrempelig inspraakplatform voor alle jongeren en jongvolwassenen uit Wervik en Geluwe en speelt een cruciale rol in het vergroten van de betrokkenheid van kinderen en jongeren bij de lokale besluitvorming. Ze geven advies aan het schepencollege over jeugdgerelateerde zaken, organiseren activiteiten en bedenken nieuwe ideeën om de stad leuker en beter te maken. De jeugdraad wordt ondersteund door de jeugddienst van de stad.

Voorzitter Matthias Bruggeman nam ontslag sedert hij als gemeenteraadslid zetelt voor Team 2030. Yentl Serroen (KSA Grensvuur) uit de Molenstraat is momenteel waarnemend voorzitter en wil net als Aico Vande Moortele (KSA) verder doen. Robbe Verschuere (Chiro JOW) stopt na zes jaar engagement.

Iedereen welkom

De jeugdraad gaat op zoek met kleurrijke affiches en bierviltjes met daarop slogans als Jeugdraad Wervik zoekt ‘sympathieke wijsneuzen’, ‘rebelse meedenkers’ of ‘kritische softy’. In totaal zijn er zeven slogans. Deze tegenstrijdige woorden, of paradoxen, zijn bedoeld om jongeren te prikkelen en hen te laten zien dat de jeugdraad openstaat voor verschillende persoonlijkheden en ideeën. “Door deze creatieve benadering hopen ze jongeren te vinden die bereid zijn om mee te denken en hun stem te laten horen in het jeugdbeleid van Wervik”, zegt Rein. Deze affiches hangen op strategische plaatsen waar veel jongeren komen, bijvoorbeeld in de scholen en twee jeugdhuizen.