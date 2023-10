Wervikse jeugdbewegingen vieren ‘Weekend van de Jeugdbeweging’: “Al heel mijn leven een hoogdag”

De jeugddienst en jeugdraad van Wervik zet op vrijdag 20 oktober de vele jeugdverenigingen in het Wervikse in de bloemetjes met een ontbijt en tussendoortjes in de scholen van de Wervikse deelgemeenten. ’s Avonds is er een spaghettiavond voor de vrijwilligers in De Kier, gevolgd door een fuif in het lokale jeugdhuis. Chiro JOW Wervik maakt er een ‘Weekend van de Jeugdbeweging’ van met de fuif El Toro Loco op zaterdag in d’Arke.

Ook Stad Wervik bedankt tijdens Dag van de Jeugdbeweging haar jeugdbewegingen en leden van de jeugdraad. Dat zijn niet enkel de traditionele jeugdverenigingen, maar ook de twee jeugdmuzieken, jeugdhuis de BeePee in Wervik, JOC De Metropool in Geluwe en vzw Love in Action. In totaal telt de Tabaksstad om en bij de 600 leden van de jeugdbewegingen en meer dan 1.000 jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging. KSA Wervik heeft het grootste ledenaantal (226), gevolgd door Chiro JOW Wervik (220). Chiro Speratoker uit Geluwe telt 165 actieve leden en de KLJ Wervik-Geluwe, dat enkel voor +16-jarigen is, telt 26 inschrijvingen.

Hele dag door

Schepen van Jeugd Bercy Slegers (CD&V) legt uit wat de jeugdraad en -dienst precies organiseren op 20 oktober: “Vanaf 6.30 uur is er een ontbijt in d’Arke voor iedereen die een uniform van een jeugdbeweging draagt. We mikken daarvoor op zo’n 250 eters en hanteren voor het eerst een vroeger aanvangsuur om ook de scholieren die naar Menen moeten de kans te geven om een ontbijt mee te pikken. Daarna fietst er leiding mee naar school om de leden veilig naar school te loodsen.”

“Om 10 uur staan we dan paraat in Kruiseke om de leden een tussendoortje aan te bieden in de Graankorrel tijdens de speeltijd. Ook in Geluwe wordt een tussendoortje voorzien. Iedereen is welkom tussen 15 en 17 uur aan het Berkenhof. De leiding van de Geluwse Chiro zal hiervoor instaan.”

“We hebben alle erkende verenigingen, volgens de traditie, uitgenodigd voor een spaghettiavond in Buurthuis De Kier. Dorine Lesage, die iedereen in ons verenigingsleven wel kent, voorziet opnieuw de maaltijd. De afsluiter die dag is de fuif in het jeugdhuis de BeePee in de Donkerstraat voor alle leiders en leden.”

Fuif in BeePee

DJ G&L voorziet de jongeren van dansbare muziek tussen 23 uur en 1 uur. DJ MAU sluit af na 1 uur. Xander Vlaemynck, sinds dit werkjaar de nieuwe groepsleider van Chiro JOW Wervik, is deel van het dj-duo, samen met zijn kompaan en medegroepsleider Louis Roussel. “Dag van de Jeugdbeweging is sowieso een speciale dag voor mij. Ik zit al van mijn eerste jaar als Sloeber (1ste leerjaar, red.) in de Chiro en zit nu in mijn tweede jaar leiding. Elk jaar ga ik trots in uniform naar school.”

“Het dj zijn is eigenlijk vanzelf gestart. Toen ik Aspi (5de en 6de middelbaar in de Chiro, red.) was, zochten we nog een dj voor op de kinderfuif van Fantaspi. Ik sprong toen in de bres, samen met mijn goede vriend Tuur Durnez die ook leider is in onze Chiro. Nu vorm ik een duo met mijn andere vriend en medegroepsleider Louis. Dat is begonnen op kleine feestjes, maar ik twijfelde natuurlijk niet toen de BeePee ons contacteerde.”

“Ik ga al van kleins af mee op kamp. De jeugdbeweging is me met de paplepel ingegeven ” – Aico Van De Moortele, hoofdleider KSA

Ook voor de nieuwe hoofdleider van KSA Grensvuur Wervik Aico Van de Moortele belooft vrijdag een speciale dag te worden: “Ik ga eigenlijk al op kamp van toen ik drie jaar oud was. Mijn oudere zus zat in de KSA en kwam op een avond thuis met het nieuws dat de jeugdbeweging nieuwe kookouders zocht. Mijn ouders gaven zich daarvoor op en zo ging ik als driejarige al mee op kamp. Ik speelde toen af en toe mee met de spelletjes van de jongste afdeling en op die manier is het me wel met de paplepel ingegeven. Het spreekt dan ook voor zich dat Dag van de Jeugdbeweging voor mij een hoogdag is.” Van De Moortele is sinds dit jaar hoofdleider bij de KSA, samen met Niels Lemahieu, van wie het ook zijn eerste jaar als hoofdleider is.

El Toro Loco

In Wervik voorziet Chiro JOW Wervik ten slotte nog een bisnummer met de fuif El Toro Loco in d’Arke op zaterdagavond. Op de line-up staat onder andere DJ Pater Willy die tussen 21 uur en 22.30 uur zijn fuifdebuut maakt. Het evenement vindt plaats in de Koestraat 25 en deuren gaan open om 21 uur. Tickets in voorverkoop zijn nog steeds beschikbaar voor 6 euro via www.shop.stamhoofd.be/el-toro-loco-2023. Een ticket de avond zelf kost 7 euro, al is het aantal beperkt.