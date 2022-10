Werken aan jeugdlokalen in Hooglede moeten tegen september 2023 klaar zijn

Na jarenlange onzekerheid is er eindelijk duidelijkheid over de werken op speelsite Zoeber in de Oude Rozebekestraat. De opening ervan was oorspronkelijk voorzien op september 2018 maar inmiddels zijn we vier jaar na datum na heel wat problemen tussen de aannemer en de gemeente. Tegen september 2023 zouden de werken nu toch klaar moeten geraken.

De impasse begon in oktober 2019 toen verschillende constructiefouten werden vastgesteld met een lange juridische strijd tot gevolg. Op de gemeenteraad kwam Schepen van Jeugd Arne De Brabandere (CD&V) echter met goed nieuws. “Begin november start de aannemer met het klaarmaken van de werf om de werken opnieuw op te starten”, aldus De Brabandere. “Dat betekent dat het skatepark in de Akkerstraat tijdelijk wordt weggenomen en dat er tussen zaal Den Akker en de nieuwe jeugdlokalen een werfinrit gecreëerd wordt.”

De werken aan de nieuwe jeugdlokalen werden gestart in maart 2018, met september datzelfde jaar als oorspronkelijke einddatum. “De voornaamste problemen situeren zich in de buitenschil van het gebouw. Dat zal dan ook in eerste instantie aangepakt worden. De betonpanelen zullen voor een groot deel worden verwijderd en de achterliggende isolatie gecontroleerd. Daarna wordt de buitenkant opnieuw opgebouwd. De bedoeling is om tegelijk de werken in het gebouw ook opnieuw aan te vatten.”

Nog geen verantwoordelijke

Een gerechtelijke uitspraak en een verantwoordelijke voor de fouten is er nog steeds niet. Toch besloot de gemeente om niet langer met lede ogen toe te kijken. “Er werd een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de aannemer. De gemeente zal de kosten prefinancieren maar ondertussen blijft het gerechtelijk dossier lopen. De duurtijd van de werken is van verschillende factoren afhankelijk maar we hopen om tegen september 2023 klaar te zijn zodat de jeugdverenigingen hun intrek in de nieuwe lokalen kunnen nemen.” Oppositieraadslid Kristof Pillaert (Groep 21) is blij dat er licht aan het einde van de tunnel komt: “We zijn tevreden dat er vooruitgang werd geboekt. Het is prioritair dat de verschillende jeugdbewegingen zo snel mogelijk een plaats kunnen krijgen in de nieuwe lokalen.” Op de jeugdraad kregen de verschillende jeugdbewegingen het goede nieuws te horen. Nu enkel nog hopen dat de werken dit keer wel op tijd zullen uitgevoerd worden zodat ze hun volgende werkjaar op de nieuwe locatie kunnen starten. (JT)