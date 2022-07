Weer onbezorgd plezier op ‘t Speelplein in Pittem: “Klaar voor vakantie zoals vroeger”

Na twee jaar van bubbels en contact tracing zijn de negen hoofdanimatoren van de speelpleinwerking zeer blij dat er weer kan gespeeld en geravot worden zonder beperkingen. Met naast hen een gemotiveerde groep animatoren zijn ze vast van plan er voor de kinderen weer een dolle zomer van te maken.

“Vorig jaar verliep alles in grotere bubbels met tot 100 kinderen, waardoor de werking wat gemakkelijker was dan in 2020, maar door de verplichte contact tracing en de toch wel reële kans op besmettingen was het toch een stressvolle zomer”, vertelt Jolien Depypere.

“We zijn dan ook zeer blij dat we weer een ouderwetse vakantie zonder coronaregels zullen beleven. We zijn er in geslaagd ook dit jaar weer een mooi programma uit te werken met heel veel variatie voor de kinderen. Nadat we vorig jaar al een groot aantal skeelers en steps konden aankopen, werd ons aanbod aan spelmateriaal ook dit jaar weer uitgebreid. Er zijn dit jaar weer heel wat uitstappen en workshops.”

“Zo gaan we naar de kinderboerderij, naar een binnenspeeltuin en naar het circus. We nemen ook opnieuw deel aan de kinderstoet tijdens de Dag van het Kind. Er is weer tienerwerking op woensdag en ook hier kunnen we een mooi programma aanbieden met spannende en avontuurlijke uitstappen. Zo gaan we lasershooten en trekken we naar Walibi. Er zijn ook workshops koken en graffiti voorzien.”

Ervaren team

“Net als vorig jaar werken we ook dit jaar met een team van negen hoofdanimatoren.” gaat jeugdconsulent Griet Van Overschelde verder. “Op deze manier hebben we een voldoende brede groep om alles vlot te laten verlopen en adequaat in te grijpen wanneer er iets mis gaat. Binnen de groep hebben we een ideale verdeling tussen ervaren mensen en nieuwe krachten.”

“Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat we enerzijds voldoende ervaring hebben en anderzijds de opvolging voor de toekomst verzekeren. De sfeer in de groep is opperbest. Elke donderdagavond eten we bijvoorbeeld allemaal samen frietjes. Dat mag misschien banaal klinken, maar het komt de sfeer zeker ten goede en het is de ideale manier om ervaringen of problemen van de voorbije week op een ontspannen manier te bespreken.”

“Naast de hoofdanimatoren hebben we ook nog een twintigtal gemotiveerde animatoren. In tegenstelling tot vele andere zomerinitiatieven hebben wij dus geen gebrek aan medewerkers. De derde week van augustus zijn we voorlopig nog wat onderbemand, maar dat lost zich wel op. Gemotiveerde animatoren zijn overigens nog steeds welkom.”

Online inschrijven

“Voor het eerst dit jaar kon er alleen maar online ingeschreven worden en dit is vrijwel zonder problemen verlopen. Ook qua opkomst mogen we zeker niet klagen en merken we dat de negatieve invloed van corona volledig verdwenen is. De komende vakantie hebben we weer gemiddeld zeventig kinderen per dag, wat zeer mooi is. We zijn er ook in geslaagd de prijzen zeer laag te houden. Zo betalen de ouders 5 euro voor een volledige dag – halve dagen kunnen niet meer -, 8 euro voor een workshop en 12 euro voor een uitstap.”

(JG)