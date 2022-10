Week van de Kinderopvang, een attentie voor kinderbegeleider ‘Tante Sylvie’

Kortrijk bedankt in de Week van de Kinderopvang 650 kinderbegeleiders. Voor kinderen die naar school gaan, staan dagelijks zo’n 300 begeleiders paraat. 350 kinderbegeleiders houden de opvang voor baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar draaiende. Naar jaarlijkse traditie krijgen ze allen een attentie vanwege de stad, dit jaar in de vorm van een geschenkenpakketje met ambachtelijke producten van Groep Ubuntu.

“Het is fijn om op Dag van de Kinderbegeleider letterlijk in de bloemetjes gezet te worden. De job is zeker niet te onderschatten. Je moet er echt wel voor dienen en de kindjes goed aanvoelen. Je moet het heel graag doen anders hou je het niet vol… Het vraagt ook een goede combinatie met eigen gezinsleven aangezien ik van thuis uit werk. Dat betekent soms dat mijn dochter van 16 tijdens de vakantie niet kan uitslapen omdat ik de kamer nodig heb”, zegt kinderbegeleider Sylvie van ‘Tante Sylvie’. Intussen heeft ze al acht jaar haar kinderopvang voor 13 buitenschoolse kinderen waarvan ze, met het nodige puzzelwerk, acht gelijktijdig kan opvangen. “Ik moet bijna tweemaandelijks mensen weigeren die vragen naar opvang voor hun kind. Acht kinderen opvangen is al het maximum. Later zou ik graag een groepsopvang beginnen en kan ik hier de capaciteit uitbreiden, maar dat is nog toekomstmuziek”, zegt Sylvie.

Capaciteit

Dankzij een actief ondersteuningsbeleid vanuit de stad, is de opvangcapaciteit in Kortrijk voor baby’s en peuters gevoelig gestegen de voorbije jaren, maar de opvangnoden blijven hoog en de sector heeft af te rekenen met een zware werkdruk. De ambitieuze Kortrijk-norm van 60 opvangplaatsen per 100 baby’s en peuters is zo goed als bereikt. Concreet gaat het om 1.376 plaatsen voor 2.331 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kortrijk is daarmee de vierde beste centrumstad in Vlaanderen.

“De uitdaging is nu om de opvangcapaciteit op peil te houden en liefst nog te versterken. De vraag naar opvang blijft hoog en de sector staat onder druk door een tekort aan kinderbegeleiders. We sluiten ons dan ook aan bij de oproep aan de Vlaamse overheid om de extra investeringen in de kinderopvang snel uit te rollen en iets te doen aan de arbeidsomstandigheden, in het bijzonder het te grote aantal kinderen per begeleider. We moeten onze kinderbegeleiders koesteren, ze zijn essentieel voor de ontwikkeling van onze kinderen en zorgen ervoor dat ouders kunnen gaan werken of een opleiding volgen”, besluit Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang en Zorg.