“We willen niet de generatie zijn waarmee dit stopt”: Jeugdhuis Knipperlicht voortaan slechts één vrijdag per maand open

Jeugdhuis Knipperlicht is sinds dit jaar niet meer elke vrijdagavond open, maar nog slechts één vrijdag in de maand. Door een nijpend tekort aan medewerkers moeten de jongeren de openingsuren noodgedwongen terugschroeven. “Het is nog geen crisis, maar als er nog mensen stoppen misschien wel”, klinkt het bij de vrijwilligers.

“Helaas tellen we dit jaar minder medewerkers en merken ook wij dat jeugdhuizen steeds minder in de smaak vallen. Daardoor zijn we genoodzaakt om onze geliefde knipkelder minder vaak open te houden.”

Algemene trend

Met deze woorden kondigden de jongeren achter Jeugdhuis Knipperlicht aan dat het bekende keldercafé enkel nog de eerste vrijdag in de maand open zou zijn. De algemene malaise bij de jeugdhuizen is niet uit de lucht gegrepen.

Ook in deelgemeente Olsene kent jeugdhuis ’t Sloefke moeilijke jaren en iets verderop in Desselgem moest jeugdhuis Jakkedoe even de deuren sluiten door een tekort aan vrijwilligers. Medewerkster Chloé Vanhaesebroeck (23) werd zelfs gecontacteerd door collega’s uit een jeugdhuis in Geraardsbergen om te vragen hoe zij nieuwe vrijwilligers konden aantrekken.

“Voor Knipperlicht zijn we dit jaar nog met zeven medewerkers”, zegt voorzitter Eline Callant (24). “In december hebben vier vrijwilligers aangekondigd dat ze zouden stoppen, twee koppels. Het is daarom wel begrijpelijk dat ze samen stoppen, maar dat heeft ons wel aan het denken gezet.”

Terugschroeven

“In januari zijn we nog samen op weekend geweest en daar hebben we beslist om niet meer elke vrijdag open te houden. Het is jammer dat we die beslissing moesten nemen maar iedereen was wel enthousiast. Op zondag blijven we wel elke week open omdat we merken dat die avond beter draait dan de vrijdag. De mensen komen wel nog graag gezellig het weekend afsluiten.”

“De vrijdag trok minder goed en dat was ook niet motiverend voor ons”, zegt Chloé Vanhaesebroeck. “Als we zelf niet gemotiveerd zijn, hoe moeten we dan anderen motiveren om ook medewerker te worden? Ik ben er samen met iemand anders twee jaar geleden bijgekomen en wij zijn nog steeds de laatste nieuwkomers. Het is nog geen crisis bij Knipperlicht, maar als er nog mensen zouden vertrekken mogelijk wel. Wij gaan het ook niet eeuwig blijven doen maar wij willen ook niet de generatie zijn waarmee het stopt.”

Acties

De grote vraag is waarom de jeugd steeds meer wegblijft uit de jeugdhuizen, en hoe die tendens gekeerd kan worden. “Ik heb het gevoel dat de jeugd sowieso minder uitgaat en vaker bij iemand thuis afspreekt”, zegt Malou Verschelde (24). “Misschien speelt de coronacrisis hierin een rol, er is wel een generatie die nooit echt is kunnen beginnen uitgaan. Maar ik heb het gevoel dat die trend al langer aan de gang is.”

“Vroegen hebben we nog acties gedaan zoals elke vrijdag een gratis drankje voor jongeren tussen 16 en 18, en een verlaagd tarief voor hen op fuiven, maar veel heeft dit niet uit gemaakt.”

“Wat het medewerker worden betreft, is het volgens ons trouwens niet zo dat de jeugd zich niet meer wil engageren”, pikt Eline in. “Bij de KSA of de Chiro ben je als leider ook vrijwilliger en daar hebben ze geen moeite om mensen te vinden.”

Activiteiten

“Alles begint met hen terug naar het jeugdhuis te krijgen en dat hopen we te doen met onze activiteiten. Knipperlicht is dan wel enkel nog open elke eerste vrijdag van de maand, we maken er wel telkens iets speciaals van. Ons bierpongtornooi op 7 maart is al volledig uitverkocht.”

“Op 4 april gaat de derde editie door van Transformation Celebration, een fuif waarbij iedereen zich in het andere geslacht verkleed. Dit koppelen we aan een silent disco, beide activiteiten vielen eerder al erg in de smaak.”

“Iedereen is welkom en uiteraard hopen we dat sommige fuifgangers zich ook geroepen zullen voelen om ons team te versterken.”