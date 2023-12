“We kunnen dit niet meer aan, we werden als criminelen behandeld”: kinderopvang Tinkerbel sluit zelf de deuren na inspecties

23 ouders uit Izegem moeten vlak voor het kerstverlof in allerijl op zoek naar een nieuw opvangplekje voor hun baby of peuter. Het Agentschap Opgroeien stelde in kinderopvang Tinkerbel in Izegem herhaaldelijk ernstige tekorten vast en wil de vergunning van de crèche nu opheffen. De uitbaters wachten die procedure echter niet af en stoppen er in januari zélf mee. “We zijn deze heksenjacht moe. Voor ons hoeft het niet langer. Het ging nooit goed genoeg zijn. ” Wat is er precies aan de hand? En hoe reageren de ouders op de hele hetze?

Zussen Kimberly (36) en Joyce Terryn (35) gingen in 2009 met een kinderopvang in de Mandelstraat van start en verhuisden later naar de Roeselaarsestraat. In april 2022 volgde een tweede verhuis naar de Ter Wallenstraat, waar ze een oude garage tot een moderne crèche verbouwden. Daar vingen ze samen 14 kinderen op, tot in november vorig jaar Kimberly’s partner Dries mee in de opvang kwam en er voortaan 23 ukjes mochten verblijven.

Anonieme klacht

“Alles ging goed, tot er later dat jaar een anonieme klacht binnen kwam”, zegt Kimberly. “Daar was uiteraard niets van aan en dat stelde Zorginspectie later ook vast. Helaas hebben ze toen wel een reeks andere tekorten vastgesteld, vooral administratief. We waren ons daar van bewust en we hebben een plan opgesteld om ons terug in regel te stellen. Het ging bijvoorbeeld om het opstellen van een risicoanalyse, maar ook een procedure rond crisissen of klachten.”

De zussen dachten hun huiswerk op orde te hebben en mochten dat ook gaan bewijzen op een hoorzitting. Bij een tweede controle bleken een aantal tekorten wel degelijk weggewerkt, maar werden er ook een reeks nieuwe gevonden. “Het gaat om een reeks ernstige tekorten die de veiligheid en kwaliteit in het gedrang brengen”, aldus Nele Wouters van het Agentschap Opgroeien. “Dat ging van de pedagogische aanpak over het betrekken van ouders bij de opvang tot problemen rond het aantal aanwezige kinderen en hun begeleiders. Het was voor ons vijf na twaalf op de klok. Na een gesprek met de organisator is beslist om het oorspronkelijke voornemen tot schorsing niet uit te voeren maar over te gaan naar een voornemen tot opheffing van de vergunning.”

“Voelt aan als heksenjacht”

De uitbaters betwisten de tekorten. “We hebben alles in het werk gesteld om in orde te zijn”, zucht Kimberly. “Zo waren we vroeger slordig met het in- en uitloggen als begeleider, waardoor de overheid dacht dat er te weinig supervisie op de kinderen was. Een park bevatte ook geen ventilerende bodem. Dat hebben we vervangen door een bedje, enz… We waren zelfs van plan een pedagogische coach in te schakelen die vanaf januari om de twee weken tips zou komen geven. Omdat de situatie aansleepte hebben we donderdag zelf geïnformeerd naar een stand van zaken. Toen kregen we botweg te horen dat de vergunning zou geschorst worden.”

“Daarop hebben we beslist de eer aan onszelf te laten en er op 3 januari zelf mee op te houden. Voor ons hoeft dit niet langer. Het voelt als een heksenjacht, waarbij ze telkens nieuwe tekorten zouden vinden. Het zou nooit goed genoeg zijn. Wij kunnen dit mentaal niet meer aan. We voelen ons geviseerd en behandeld als criminelen. Dit was geen eenvoudige beslissing, want we beseffen dat we daardoor veel ouders in onzekerheid storten. Maar ook wij verliezen nu onze broodwinning. We hadden ons spaargeld in de crèche gestopt en investeringen gedaan die de kinderen ten goede zouden komen, maar het mocht allemaal niet baten en dat is heel zuur.”

Het Agentschap Opgroeien betreurt dat 23 ouders nu op zoek moeten naar een nieuw plekje. “We leven met hen mee en werken samen met de stad om hen daarin bij te staan”, aldus Nele Wouters. “Desondanks blijft onze ongerustheid in dit dossier. Ondanks het feit dat ze zelf aangeven te zullen stoppen zetten we de procedure om de vergunning te schorsen verder, om zeker te zijn dat dit ook effectief zal gebeuren.”

“Dit voelt echt als natrappen”, aldus de zussen. “We hebben altijd over alles, inclusief de klachten en de tekorten transparant naar de ouders gecommuniceerd. Zij zijn ons altijd blijven steunen en dat doet deugd.”

Reactie ouder

Jolien Levicque (29 is) één van de mama’s die nu op zoek moet naar een nieuwe crèche. “Mijn dochtertje Anna (1) verblijft al in Tinkerbel van toen ze drie maand oud was. Nooit heb ik hier problemen vastgesteld. Mijn hart bloedt dan ook als ik zie wat er nu allemaal gebeurt. Ik kan me niet vinden in wat Opgroeien nu allemaal verteld. We worden hier goed geholpen”, zegt Jolien.

“Het straffe is dat ze nooit de ouders bevraagd hebben, wat me toch logisch lijkt in zo’n dossier. Mijn meisje kwam hier nooit iets tekort en is altijd goed behandeld geweest. Wat kan mij het schelen als ze met enkele kleinere zaken niet in orde zijn, zolang mijn kind maar goed behandeld wordt. Ik woon hier maar een paar straten vandaan. Hierheen komen was dan ook een luxe. Ik heb het Agentschap ook naar feedback gevraagd, maar nooit een duidelijk antwoord gekregen. Dat doet pijn, ja. Zeker als ik zie dat een goede crèche er nu zelf mee ophoudt. Het is allesbehalve fijn voor ons, maar ik begrijp hun standpunt. Wij moeten nu inderdaad in allerijl op zoek naar nieuwe opvang, maar we krijgen daarbij hulp van stad Izegem.”

Dat beaamt zorgschepen Ann Van Essche (CD&V). “Als stad doen we er alles aan om die ouders mee te helpen in hun zoektocht. Die verloopt niet eenvoudig. In deze periode van het jaar en met de kerstvakantie voor de deur zijn er weinig vrije plaatsjes. Als we al iets vinden is dat vaak aan de rand van de stad of iets verder weg, want niet voor alle ouders evident is. Eerstdaags hopen we groen licht van de overheid te krijgen om enkele kinderen naar onze vzw Engelbewaarder te mogen laten gaan. We blijven echter zoeken tot we iedereen geholpen hebben.”