Wateroverlast houdt Sint niet tegen in Westhoek: “We hebben alternatieven klaar”

In IJzerdorp Roesbrugge komt de Sint deze vrijdagavond voor het eerst niet met de boot door het gevaarlijk hoge waterpeil. In Ieper gaat de traditionele intrede over het water wél door. “Als het nog zou verergeren, vinden we wel een alternatief. De kinderen mogen gerust zijn: hij komt!”

“Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…” De kinderen van basisschool De Krekel zingen vrijdagnamiddag uit volle borst voor Sint-Maarten in Roesbrugge, het grensdorpje waar de IJzer buiten de oevers treedt. “Het was moeilijk met al dat water, het is bijna alsof jullie aan zee wonen”, sprak de goedheiligman tot de kinderen na een korte wandeltocht onder de paraplu.

Ergste week

“Dit was de ergste week om te komen”, grapte directeur Geert Six naast de Sint. “In plaats van te fietsen gaan wij straks allemaal leren zwemmen.” De school en dorpsbewoners laten zich niet afschrikken door het stijgende waterpeil in de rivier die dwars door hun dorp loopt.

“Twee jaar geleden was het erger, want toen overstroomde de Bergenstraat die door het dorp loopt. Nu zijn er meer voorbereidingen getroffen en voelen we ons veiliger door de aanwezigheid van de vele hulpverleners”, aldus bewoonster Christine Schoonaert van de gelijknamige drukkerij dat bijna aangeraakt wordt het water van de IJzer.

Hoera voor hulp

“Hiep hiep hoera voor alle hulpverleners”, juichten de kinderen onder aanmoediging van de sint en schooldirecteur. “En zorg maar dat ze het horen tot aan de IJzer!” Six legde aan de schoolkinderen uit dat de Sint tijdens de traditionele avondlijke intrede in het dorp voor het eerst niét met de boot komt. “Ook de normale ontvangst in de kerk is niet mogelijk, omdat dit te dicht bij de IJzer is.”

Te voet

Het feestcomité dat elk jaar de avondlijke intrede voorbereidt heeft een alternatief klaar. “Het ontmoetingscentrum Karel de Blauwer. Die locatie bevindt zich op verdere afstand van de kerk en de brug over de IJzer, waar nu al veel hulpverleners aanwezig zijn”, vertelt Goedele Cappoen van het feestcomité van Roesbrugge. “Tal van kinderen gingen al een kijkje nemen naar de brug en begrijpen op die manier dat de sint best via een alternatieve manier naar het dorp komt. We konden het ontmoetingscentrum tijdig versieren en zijn troon staat klaar voor vanavond. Nadat alle kinderen aanwezig zijn, komt de sint gewoon te voet naar binnen. Dat is geen probleem, want de goedheiligman is nog goed te been. Per boot zou natuurlijk te gevaarlijk zijn.”

In Ieper wel per boot

Ook in Ieper komt de Sint traditioneel met de boot. Hij vaart op het kanaal Ieper-IJzer richting jachthaven voor een feestelijke stoet te paard richting Grote Markt. Daar gaat het watertransport op het kanaal wél door.

“Ik had net contact met de havenmeester”, zegt Gilbert Ossieur, voorzitter van het sintcomité. “Alles kan doorgaan. Na een klein boottochtje richting de Ieperse deelgemeente Boezinge vaart de Sint de Ieperse haven binnen. De weersvoorspellingen zijn momenteel gunstig voor een stoet te paard. Als het weer nog zou verergeren, vinden we wel een alternatief. De kinderen mogen gerust zijn: hij komt!” (TP)