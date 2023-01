Wat als jouw kind gepest wordt? Drie tips van pedagoog Hannes Vanhee

Volgens pedagoog Hannes Vanhee is pesten een van de meest complexe probleemsituaties. “Het is ontzettend moeilijk om aan te pakken. Maar we zijn verplicht om het te blijven proberen”, meent de oprichter van de vormingsdienst Blad. Steen. Schaar. in Wevelgem. Hij geeft drie tips om vanuit verschillende posities om te gaan met pestsituaties:

“Als leerkracht zit je in de ideale positie om preventief aan de slag te gaan. Zo kun je bijvoorbeeld wekelijkse kringgesprekken organiseren, waarbij iedereen telkens iets vertelt over zichzelf, vaak ook over luchtige thema’s. Zoiets zet de deur open om bij eventueel pestgedrag openlijk te communiceren met de klas, zonder dat het geforceerd overkomt.”



"Is jouw kind de pester? Onredelijke straffen opleggen, werkt niet als je kind niet ten volle beseft wat de ernst van zijn/haar gedrag is. Luister naar de andere kant van het verhaal, misschien kampt je kind zelf met onzekerheden of moeilijkheden. Leg daarna uit wat er verkeerd is aan zijn/haar acties, benadruk goed wat de impact en gevolgen van pestgedrag kunnen zijn."