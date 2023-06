Warre (15) is Kinderkrak in Oostkamp

Als 15-jarige heeft Warre Dendievel uit Oostkamp al een heel abnormaal parcours afgelegd. In december 2022 studeerde hij op relatief jonge leeftijd af aan de middelbare school. Sindsdien studeert hij aan het Koninklijke Conservatorium van Brussel. Warre heeft, samen met zijn ouders Guido Dendievel en Kristien Devolder, en mede onder invloed van het thuis studeren in de coronaperiode, beslist om op 15-jarige leeftijd via de examencommissie zijn diploma middelbaar onderwijs te behalen. Dit diploma was een van de voorwaarden om de bachelor studies te kunnen aanvatten aan het conservatorium in de richting trompet en klassieke muziek. Warre heeft de passie voor muziek met de papfles meegekregen. Hij is de jongste van vijf kinderen en allemaal, ook zijn ouders, bespelen ze een of ander instrument. “Als kind speelde ik samen met mijn papa al trompet en kreeg ik de kans om me daarin steeds verder te bekwamen, met nu de studies aan het conservatorium”, weet hij te vertellen. “Ik ben wel de jongste van de studenten. Maar dit is zeker geen nadeel, want nu al krijg ik aanvragen van organisatoren om als solist mee te spelen.” In de verre toekomst hoopt Warre ooit zijn ervaring door te geven aan nieuwe studenten. “Ik heb wel nog een droom om in een groot orkest te spelen, maar ook een functie als docent aan het conservatorium lijkt me wat”, besluit hij. (GST)

