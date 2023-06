Warre (14) is Kinderkrak in Oostrozebeke

Warre Baert behoort tot een heus badmintongezin. “Het begon allemaal met mama die recreatief met badminton begon en me steeds meenam naar de trainingen. Toen ik zes jaar werd, kon ik ook beginnen badmintonnen en tot op vandaag ben ik er nog altijd mee bezig maar nu heel intensief. Ik studeer aan RHIZO Sportschool Kortrijk omdat het altijd al mijn droom is geweest om het diploma van sportleraar te behalen.” Warre is intussen negen jaar met badminton bezig en kan al terugkijken op een kast vol trofeeën. “De mooiste medaille die ik in mijn kast hangen heb, is die van Belgisch kampioen bij de U11. Ik was verschillende keren provinciaal kampioen zowel bij de jeugd als de volwassenen. Ik werd ook door de Oostrozebeekse sportraad verkozen tot beloftevolle jongere.”

“Ik badminton in de eerste plaats voor het plezier maar stilletjes aan groeit het competitiebeest in mij. In het badminton vind ik ook mijn beste vrienden. Badminton is voor mij de leukste sport die er bestaat. Ik droom ervan om ooit Belgisch kampioen te worden bij de volwassenen en als ik heel ambitieus mag zijn, dan wil ik ooit ook graag deelnemen aan de Olympische Spelen.” Warre reageert verrast maar blij met zijn benoeming tot Kinderkrak. “Het betekent een serieuze aanmoediging om met deze sport door te gaan. Ook mijn ouders steunen me helemaal in mijn badmintonambities.” (CLY)