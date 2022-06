Warre (12) en Stan (9) zijn Kinderkrak in Lichtervelde

Stralend van trots is Warre, zoon van Niek Devos van Printba(a)r, sinds hij met zijn benjaminsploeg van de Zedelgem Lions de seizoensbeker in de wacht sleepte.

De zege is met een bevlogen trainer aan het roer de kroon op tweemaal per week trainen, en menig weekend onderweg zijn voor een wedstrijd. “Basketbal is in onze gemeente, en ook in mijn klas (zesde leerjaar Beverbos Lichtervelde), een ongewone sport. In Zwevezele kreeg ik in de basketschool de smaak te pakken, omdat de nadruk op het spelplezier lag, en sterke met zwakkere spelers het veld deelden.”

Warres broer Stan mag zich door zijn wilskracht ook een sportieve Kinderkrak noemen. De eerste twee jaar na zijn ongeval raakte hij met revalidatie in het UZ Gent dag na dag erbovenop. Sinds ruim een jaar leeft hij zich ten volle uit bij CP+ Oostkamp, de G-voetbalploeg. Sinds hij voetbalt is zijn conditie verbeterd en loopt hij sneller met een betere uithouding. “De motivatie om te trainen is groter als je dat met een vriendengroep kan doen in een sport waar je van houdt dan op de loopband”, weet mama Fanny Desplenter. “Stan kijkt erg op naar grotere broer Warre. Warre voetbalt op zijn beurt in onze tuin graag mee met Stan, die hoopt ooit ook met zijn ploeg kampioen te spelen.” (HV)

