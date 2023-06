Warre (10) is Kinderkrak in Knokke-Heist

De oudere broer van Warre Torresan, Briek, is geboren met een chromosale afwijking. De problematiek van Briek belet Warre niet om zelf uit te groeien tot een zorgzame en vooral sociaal geëngageerde jongeman. “Warre is heel gevoelig. Ik zou hem empathisch willen noemen. Hij is erg begaan met zijn broer en met zijn mama. Warre zit in het vierde leerjaar in de Margaretaschool. In zijn klas zit een mindervalide jongen. Warre neemt die jongere onder zijn hoede en wandelt samen met hem naar huis”, vertelt grootmoeder Judith.

Dat alle aandacht naar zijn oudere broer gaat, vindt hij helemaal niet erg. Integendeel. “Ik zou geen andere broer willen”, vertelt Warre. “Warre maakte een filmpje waarin hij de chromosale afwijking van zijn broer uitlegt en ook vertelt over de werking van Brick by Brick, onze vzw waarmee we goede doelen steunen. Ondertussen is Warre uitgegroeid tot de mascotte van Brick by Brick.”

Ondanks zijn gedreven bezigheden heeft Warre nog tijd voor gezonde ontspanning. “Warre is aangesloten bij de FOS en hij is een gedreven voetballertje bij Knokke”, aldus moeder Elke De Bree. “Wat Warre later wil worden, is nu al duidelijk. “Warre heeft een enorme voorliefde voor alles wat met dieren te maken heeft. Hij vertelt me dikwijls dat hij later iets met dieren wil doen.” (DM)

