Waregemse student verkozen tot Gentse Student van het Jaar 2023

Helena Van Tichelen (21) studeert momenteel bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent. Voornamelijk door haar inzet als klimaatambassadeur haalde ze de titel van ‘Student van het Jaar’ 2023 binnen. Vorig jaar was Helena nog kandidaat voor de Krak-verkiezing van onze krant.

De studente uit Waregem nam onder meer deel aan de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in 2022. Ook is ze beleidsverantwoordelijke voor het thema duurzaamheid in de Gentse studentenraad. Daarnaast spendeert ze een groot deel van haar vrije tijd aan het helpen van anderen: ze leert mensen met een beperking zwemmen als vrijwilliger en vervult de rol van studentenvertegenwoordiger in haar studierichting.