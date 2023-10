Waregemse scouts vinden nieuwe kampplaats na bedwantsenplaag op geplande locatie in Nieuwpoort

Scouts St.-Hubertus Waregem organiseert dit weekend een grote driedaagse voor alle afdelingen samen. Maar door een bedwantsenplaag op de vastgelegde locatie in Nieuwpoort moest er snel naar een alternatief gezocht worden. Dat werd al snel gevonden, eveneens aan de kust.

Met 140 zijn ze, de leiding en leden die samen met enkele foeriers – de koks en logistieke hulp – komend weekend op een leuke uitstap vertrekken.

Geen risico

Maar een bedwantsenplaag op de vastgelegde locatie in Nieuwpoort gooide roet in het eten. “Eind vorige week ontvingen we een eerste bericht, maar toen bestond er veel onduidelijkheid”, reageert hoofdleider Renaut Mestdagh van Scouts St.-Hubertus Waregem.

“Deze week kregen we te horen dat er in een van de drie delen van het domein bedwantsen werden aangetroffen. We hebben even getwijfeld, maar uiteindelijk besloten we om er niet naartoe te gaan. We willen geen risico nemen. Woensdag zijn we volop gestart met het contacteren van andere kampplekken, maar dat was op zo’n korte tijd niet evident.”

Kampplaats gevonden

De scouts zochten een weekendplaats met 140 bedden. “Of zo’n 55 lukt ook, dan kunnen alle jonge leden in een bed slapen en de rest op matjes op de grond of in tenten die we buiten opzetten.”

Na een oproep in een krant en op de radio ontvingen de scouts heel wat reacties en hebben ze ondertussen in dezelfde streek een vrije kampplek gevonden, ook aan de kust. “Er zijn 70 bedden en er is voldoende plaats om onze tenten te installeren. We zijn enorm blij met deze oplossing.”

Het alternatief was de grote groep verdelen over twee locaties. Maar dan viel de indeling en het voorbereide programma in het water. Er was ook nood aan een grote keuken aangezien de scoutsleden, -leiding en foeriers zelf koken.