Wannes (8) is Kinderkrak van Ieper

De afvalberg verkleinen en tegelijk de wereld verblijden met kunst, dat is de missie van Wannes Dely. De achtjarige zoon van Eva Ryde, bekend als schepen in Ieper, gaat al jarenlang samen met zijn broer Sem (10) zwerfvuil rapen

Het omtoveren van het afval tot kunst kwam pas later. “Ik houd van zoeken naar interessante spullen op de grond: op parkings, het strand, een speelplein…”, vertelt Wannes. “Ik laat het weer tot leven komen door er kunst van te maken. Zo is er minder afval op de wereld en heeft het ook een doel.”

Op zijn website Wannes wil wat kunst kan je zijn kunstwerken kopen. Aan de namen van de kunstwerken kan je merken dat Wannes creatief is: vliegend snowboard, de dubbelschommel, de magische toekomstkijker… “Mijn eerste kunstwerk was de liggende stier. Meestal bedenk ik pas wat ik ga maken nadat ik het materiaal gevonden heb. Soms ga ik ook echt op zoek naar interessante spullen, maar meestal vind ik ze gewoon toevallig. Ondertussen verkocht ik al drie kunstwerken.”

Wannes gaat naar de Freinetschool De Tierlantuin in Ieper en zit in de kunstacademie. In 2020, toen Wannes nog in de derde kleuterklas zat, was hij één van de winnaars van de kunstwedstrijd Ontwerp je eigen kaftpapier en zijn ontwerp werd echt kaftpapier. “Ik kijk nu vooral uit naar de grote vakantie zodat ik nog meer kunstwerkjes kan maken. Later wil ik kunstenaar en boer worden.” (TOGH)

