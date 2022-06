Wannes (15) is Kinderkrak in Menen

Wannes Vlaeminck (15) maakte een viertal jaar geleden een succesvolle overstap van het toestelturnen bij Vaste Vuist Lauwe naar de acrobatische gymnastiek in de Gentse topsportschool. Daar zit hij in het vierde jaar ASO Wetenschappen en traint hij 28 uren per week. Met het acrogymteam heren vier beleeft hij momenteel gouden tijden.

“Acrogym is een teamsport die gymnastiek, acrobatiek en dans combineert. Een wedstrijd bestaat uit een balansoefening, een tempo-oefening en een combinatie van beide.” Het voorbije competitiejaar was een echt boerenjaar voor Wannes en zijn teamleden. Ze pakten twee keer zilver op het EK in Italië en waren op het WK in Azerbeidzjan goed voor twee gouden, een zilveren en een bronzen medaille. Bij zijn terugkeer in Menen werd Wannes feestelijk onthaald en werd hij verkozen tot Sportbelofte van het Jaar. “Op straat word ik nu vaker herkend en aangesproken. In het begin vond ik dat bizar, maar nu begin ik daar stilaan aan te wennen”, aldus Wannes. Vorig weekend nog behaalde het heren 4-team goud op het BK gymnastiek in Gent. “Dit BK was onze laatste grote voorbereidingswedstrijd op de World Games van juli in Birmingham (USA). Voor ons team zijn de Wereldspelen meteen ook ons laatste grote doel. Daarna stopt onze formatie en dan is het uitkijken wat ik zal doen. Mogelijk turn ik verder in een heren duo-team.” (CB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks