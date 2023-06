Wannes (12) is Kinderkrak in Avelgem

Op 21 juni komt de eerste langspeelfilm van regisseur Wannes Grijp in Kinepolis Kortrijk op het grote doek. De spanning stijgt bij de 12-jarige Outrijvenaar. “Het begon allemaal toen ik mijn papa filmpjes zag bewerken”, zegt Wannes, die in het zesde leerjaar in Sint-Jan Berchmans basisschool zit. “Ik raakte er door gefascineerd en begon zelf kleine filmpjes te maken. Dat groeide uit tot grotere filmpjes die ik toen al zelf bewerkte. Ik heb altijd een boekje bij en als ik een ideetje heb noteer ik dat. Zo ontstaan er verhalen.”

“De acteurs zijn zestien kinderen uit mijn school. Toen ik hen de vraag stelde om mee te spelen waren ze dolenthousiast. We zijn er een jaar mee bezig geweest, verspreid over twintig opnamedagen. Daar kwam heel wat bij kijken. Zo zorgde mijn mama dat de acteurs op de set geraakten. We namen op verschillende locaties op zoals onze school, een mountainbikebos, bij mij thuis…”

“Het is een vervolgverhaal op de film ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’. Er gebeuren leuke en spannende dingen in de film. 250 mensen zullen de film woensdag komen bekijken. De ouders van de acteurs, familie, vrienden en de burgemeester en schepen van Cultuur zullen in de zaal zitten. Later zou ik professioneel filmregisseur willen worden. Acteren is niet aan mij besteed. Regisseren en verhalen bedenken wel.” (ELD)

