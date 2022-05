Waarom West-Vlaamse bedrijven techniek ‘boosten’ bij deze kinderen: “Hoe jonger, hoe beter”

“Nooit eerder was de nood zo groot.” In West-Vlaanderen proberen bedrijven zich van toekomstig personeel te verzekeren door techniek weer sexy te maken bij jongeren. En hoe jonger, hoe beter, volgens de organisatoren van Technoboost, een beurs die na de coronapauze hervat wordt en voor het eerst naar Ieper komt. Honderden kinderen uit het vijfde leerjaar leefden zich uit met robots en microchips.

Technoboost in de Ieperse fuifzaal Fenix. Dat is geen jumpfestijn, maar een West-Vlaamse techniekbeurs. Meer dan vierhonderd kinderen zijn er donderdag ondergedompeld in een technologiebad. Ze testten robots, machines, interactieve meettoestellen, lassimulatoren, virtualrealitybrillen en smart glasses.

De workshops werden aangeboden door werkgevers uit de streek. Zoals Melexis, een Iepers bedrijf dat microchips ontwerpt en in drie decennia uitgroeide tot multinational met 1.700 medewerkers op drie continenten. Our people are and make the difference, aldus het bedrijf op de eigen website.

“Maar het is moeilijk om goede mensen te vinden en hiervoor moeten we ons meer inspannen dan vroeger”, zegt hr-manager Lieven Tittillion. Bij de stand van Melexis proeven kinderen van programmeren en elektrische circuits.

Keuze vol toekomst

“We hopen iedereen warm te maken voor techniek in de universiteit, hogeschool, secundair en basisonderwijs. In België blijkt het watervalsysteem hardnekkig: pas kiezen voor een technische richting, als iets anders niet lukt. Het is nochtans een mooie keuze vol toekomst. Zeker ook voor meisjes, die noodzakelijke diversiteit en bijkomende inzichten brengen in onze sector.”

Manon Vanhooren (10) uit Zonnebeke amuseert zich. “Ik bouwde een windmolen en bestuurde een robot. Best wel leuk”, vindt ze. “Wat ik later wil doen? Dat weet ik nog niet.”

De aanwezige bedrijven hopen de kinderen binnen een tiental jaar terug te zien op hun werkvloer. “Nooit eerder was de nood zo groot”, stelt gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, die verder wil investeren in zulke initiatieven. “Zo maken we onze provincie futureproof.”

Volop jobs beschikbaar

Technoboost werd de voorbije vier jaar georganiseerd in Kortrijk, Roeselare, Waregem en Tielt. “Ieper was al gepland in 2020, maar door corona konden we dit nu pas organiseren”, aldus coördinator Els Callemein. “We zijn volzet. De meeste kinderen komen uit het vijfde leerjaar van basisscholen in en rond Ieper. Uit elke studie blijkt dat we kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd in contact moeten brengen met techniek. Deze workshops komen op basisscholen amper aan bod. We geven hen inzichten in hun talenten, waardoor ze een technische studiekeuze bewuster overwegen. Dat gebeurt nu nog veel te weinig. Technologie is nochtans niet meer weg te denken in de hedendaagse maatschappij en het tekort aan technici is zo nijpend in West-Vlaanderen dat bedrijven niet kunnen groeien. Jobs à volonté.” (TP)