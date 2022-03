VZW Oranjehuis stelt nieuwe projecten voor aan minister Wouter Beke: “Nood aan structurele middelen”

VZW Oranjehuis kreeg bezoek van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Wouter Beke. “We nodigden de minister uit om onze innovatieve aanpak waarmee we jongeren en gezinnen in een kwetsbare situatie ondersteunen voor te stellen”, stelt directeur Sabine Bourgeois. Jongeren en ouderen gingen ook in gesprek met de minister.

Het eerste project dat voorgesteld werd, is Back on Track, waarmee vzw Oranjehuis eerst zorgt voor een dak boven het hoofd voor de jongvolwassenen. “Pas als er huisvesting is, beginnen we te begeleiden naar onder meer werk toe en kan je beginnen met je leven op orde te krijgen op andere terreinen.”

Back on Track is een drie jaar durend project dat nu aan het einde van het tweede jaar is. “We werken met vzw Oranjehuis niet enkel in West-Vlaanderen maar ook in Gent. De uitvalbasis voor dat project is Kortrijk. Meer dan 85 % van de jongeren die we begeleidden, konden ook huisvesting krijgen. We werken soms eerst met tijdelijke woningen van waaruit jongeren naar een stabiele woonst evalueren.”

“We helpen hen ook met het opsporen en uitputten van hun rechten en het in orde brengen van hun administratie. Wat ook heel belangrijk is, is om samen met de jongeren hun netwerk te herstellen of te zoeken naar mensen die voor hen iets kunnen betekenen.”

Voor Back on Track werkt men momenteel met private investeerders. Op basis van de slaagpercentages betaalt de overheid de investeerders terug.

Bij vzw Oranjehuis hoopt men op structurele middelen voor dergelijke projecten, zodat die niet hoeven af te lopen na het driejarig project.

“We vroegen de minister om dat uit te rollen over Vlaanderen en de middelen die er zijn te heroriënteren. Leefloon uitkeren, begeleiding en psychiatrie kosten veel meer. Onze Back on Track begeleiding zorgt ook voor een groot rendement in het leven van die jongeren.”

Atoom 80

Atoom 80 is een innovatief project rond onderwijs voor jongeren van 12 tot 25 jaar in de jeugdhulp. Dat project staat in de startblokken en er worden al zes jongeren begeleid binnen dat project.

“We begeleiden hier jongeren die al lang niet meer naar school gingen door plaatsing of opname, om hen opnieuw naar een opleidings- of werktraject te leiden. Het hoeft echter niet eerst tot een breuk in het onderwijs te komen voor we tussenkomen!”

VZW Oranjehuis maakt van de Fatimakerk die de vzw in erfpacht heeft een pop-up lab waar een prikkelende omgeving gemaakt werd om te kunnen ontdekken wat je graag doet. “Zo konden we ook al jongeren toeleiden naar opleidingen en ook naar het hoger onderwijs.”

Sabine Bourgeois is ervan overtuigd dat dagbesteding niet enkel ‘jongeren bezighouden’ is. “We beogen dat door wat je leert, je een statuut krijgt dat je een meerwaarde in het leven geeft.”

De Stek is een project rond dakloosheid. “Op de huisvestingsmarkt is het niet evident om betaalbare nieuwe woonvormen te vinden.”

Mobiele woonunits

“We zijn Stad Kortrijk dankbaar om naast Depot 102 hier in de straat voor negen jaar een stuk grond te kunnen gebruiken om er zes mobiele woonunits te kunnen inrichten tot tiny houses. De inrichting zal gefinancierd worden door private investeerders en ook de Koning Boudewijnstichting zorgt voor financiering van nutsvoorzieningen. Daar willen we met De Stek een co-housingproject realiseren met zes jongeren die apart maar toch dicht bij elkaar kunnen wonen, met nog begeleiding uit vzw Oranjehuis. Het is een stap naar volledig zelfstandig wonen.”

Het Oranjehuis nodigde al de buurt uit om te kijken welke samenwerkingen er met de buurt kunnen gebeuren. “Tal van ideeën kwamen al uit de bus en er was veel vertrouwen en positiviteit.”

Vroeg en nabij

De minister was zeer lovend. De titel van zijn nieuw plan voor ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen is dan ook ‘Vroeg en nabij’.

“Bij ons is de hulp altijd nabij, in de zin van onze beschikbaarheid, van onderwijs, van basisvoorzieningen, kinderopvang en huisvesting, maar ook figuurlijk: we spreken de taal van de kinderen en de jongeren en zoeken dus ook naar nabij zijn in de figuurlijke zin.”

“Soms moeten we ook risico’s durven nemen, want we mogen de problemen van jongeren niet inblikken en hen daardoor vastzetten. Door risico’s te nemen, komen er mogelijkheden in de ruimte die ontstaat”, besluit directeur Sabine Bourgeois.

(ED)