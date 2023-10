VTI-leerlingen wurmen zich in oude wagen op Dag van de Jeugdbeweging

Als sardientjes in een blik stapelden leerlingen van het Ieperse VTI zich in een oude Renault Kangoo op de Dag van de Jeugdbeweging. De inzet: het record breken van de Chiro die zich vorig jaar met 33 (!) in het voertuig wisten te wurmen.

“Het reglement is als volgt: als je jeugdbeweging wordt afgeroepen probeer je met zoveel mogelijk leden in de auto te geraken.” Via de luidsprekers op de speelplaats van het Ieperse VTI werden vrijdagnamiddag de instructies verkondigd voor een schoolse klassieker op de Dag van de Jeugdbeweging.

“De autochallenge is een traditie, die er sinds kort terug is op vraag van de leerlingen”, aldus leerlingbegeleider Jens Alleweireldt. “Het is plezant om te zien en trekt heel veel volk op de speelplaats.”

Laadbak

Het geslachtofferde voertuig is een oude Renault Kangoo. “Hoe oud? Goh, wellicht al een twintigtal jaar. Hij hoeft niet meer gespaard te worden voor wegvervoer: de klusjesdienst van de school gebruikt hem enkel nog voor vervoer binnen ons uitgestrekte schooldomein. De laadbak van deze lichte vrachtwagen is ideaal voor zo’n challenge. Elk jaar sta ik er van versteld hoe de veringen samendrukken en de banden bijna plat geduwd worden wanneer de leerlingen er in zitten. Die auto kan het aan en herstelt zich altijd. Goede kwaliteit zeker?”

Record gebroken

Vorig jaar werd het record gebroken: 33 leerlingen vulden de Renault tot tegen het plafond. “Ik was erbij”, getuigt Dylan Deceuninck (15) van de Ieperse Jeugdbrandweer en Chiro Zillebeke. “Ik zat helemaal onderaan net als dit jaar. Het was weer geweldig, gewelddadig zelfs, maar het ging en het blijft fun. Met de Chiro raakten we dit keer tot 25.”

Een leerling van de Scouts zat moederziel alleen in de wagen, tot de andere jeugdbewegingen zich solidair toonden. “De stok van de pinkers zit in mijn kont”, roept Maxim Caulier (13) van KSA Hallebast. “Of ik pijn heb? Niet echt. Ik help mee met de poging van de Scouts nu, want er was maar één iemand om de wagen te vullen. We steunen hem door op hem te liggen.”

Alle portieren dicht

Belangrijk detail: de jeugdbewegingen krijgen één minuut bij elke poging en alle portieren van het voertuig moeten dicht kunnen. Als er nog ledematen uitsteken, telt de poging niet mee. “Het was een beetje krap, maar het ging wel. Ik hou er wellicht enkele blauwe plekken aan over”, aldus Cyriel Loonis (14) van KLJ Elverdinge. “Het record breken is ons niet gelukt. Volgend jaar beter!”

Straffe prestatie

“Met 33 in die Renault was een heel straffe prestatie en scherp record”, analyseert Jens. “Ze gebruikten veel jonge leden die weinig plaats innamen. Dit keer heeft de Chiro opnieuw gewonnen, maar nu met 25 leden. De wagen zat stampvol, er kon niemand meer bij. De slimmere wachten tot op het einde om bovenaan te gaan liggen. We laten ze niet te lang zitten zodat er geen slachtoffers kunnen vallen. Ook voor de deelnemers moet het plezant blijven.” (TP)