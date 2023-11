Voorzitter Kevin stopt, Jana (24) neemt de fakkel over als voorzitter van jeugdraad Lendelede

Dinsdagavond werd Kevin Vangheluwe in Jeugdhuis Skalul bedankt voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van de jeugdraad. Zijn opvolgster is Jana Deblauwe, die al ondervoorzitter was en ook al vijf jaar actief is in het jongerenadviesorgaan.

Kevin Vangheluwe (32) werkt als accountant bij Gourmand Pastries (producent van onder andere diepvriescroissants) in Moeskroen. “Ik was geen lid van een jeugdvereniging, maar in 2008 hielp ik wel voor het eerst mee met de organisatie van de Skalulfeesten. Een tijdje later werd ik lid en vervolgens penningmeester van het JH-bestuur.”

“Ik werd ook vertegenwoordiger van het jeugdhuis in de jeugdraad. Na drietal jaar liet ik mijn bestuursfunctie in Skalul over aan iemand anders, maar bleef wel meewerken met de Skalulfeesten. Toen Simon Vansteenkiste in 2017 stopte als voorzitter van de jeugdraad vond het dagelijks bestuur mij de geschikte opvolger.”

Sterke banden

In die 15 jaar kon Kevin naar eigen zeggen sterke banden smeden met de jeugdconsulentes Hilde en Kimberly en de jeugdschepenen. “En we zijn trots dat we met de raad heel wat realiseerden. Denk maar aan de Dag van de Jeugdbeweging, Roefel, een uitgewerkt subsidiesysteem, het organiseren van nuttige cursussen rond onder andere brandveiligheid en EHBO voor verenigingen, veilige jeugdactiviteiten tijdens de coronaperiode,… De jeugdverenigingen, het jeugdhuis en de speelpleinwerking draaien op volle toeren.”

“Er is ook een goede samenwerking met het gemeentebestuur. De jeugdraad en lokale jongeren werden nauw betrokken bij de aanleg van het Wonderwoudje bij de speelzone tussen de Stationstraat en Korenveld. Na ons advies voor vernieuwing van het speelplein kwamen er nieuwe speeltoestellen, een bijgebouw als stockageruimte voor speelgoed en andere materialen én een aangepaste gebruiksovereenkomst voor de jeugdlokalen.”

Drukke agenda

Kevin stopt er nu mee omdat hij naast zijn job en het vrijwilligerswerk in de jeugdraad ook nog in heel wat andere verenigingen actief is: beweging.net, Stortkinderen en de maandelijkse dartscompetitie van De Kroonepiekers. “Ook op het eerstkomende KWB-minivoetbaltornooi zal ik als nieuw bestuurslid mijn steentje bijdragen. Ik ben al 32 jaar, wat betreft de jeugdraad is het tijd om de fakkel door te geven. Jana Deblauwe bewees al dat ze met haar interessante ideeën een meerwaarde zal zijn. Ik heb alle vertrouwen in haar.”

Jana Deblauwe (24) geeft les (project algemene vakken) aan het VTI in Roeselare in de tweede graad. Ze was eerst lid van de Chiromeisjes Ilse en zat er drie jaar in de leiding, tot ze daarmee stopte omwille van haar studies. “Na mijn studies pikte ik de draad bij de Chiro weer op, niet lokaal maar bij het Gewest Baeckelandt, waar ik drie jaar de afdelingen hielp informeren en van spelletjesnamiddagen voorzien.”

“Ik was ook vijf jaar bestuurslid bij het Roefelteam. Als oud-leiding van de Chiro werd ik eens uitgenodigd op een vergadering van de jeugdraad, waarna ik de vraag kreeg om in het dagelijks bestuur te stappen. Intussen ben ik er ook al vijf jaar bij. Na mijn gewestavontuur keerde ik overigens terug naar mijn Chiro Ilse als kookouder.”

Toekomst

“Hoe ik de toekomst zie? Ik wil met de jeugdraad jongeren een plaats blijven geven in onze gemeente en ervoor zorgen dat ze zich hier goed voelen, door activiteiten als de Dag van de Jeugdbeweging te organiseren en door de gemeente te adviseren over wat jongeren willen. Wij staan open voor nieuwe ideeën en zullen daar zeker rekening mee houden”, zegt Jana.

“Af en toe kijken we als jeugdraad ook eens buiten onze gemeente. Zo zetten we nu een actie op poten voor De Warmste Week, waarbij we sleutelhangers verkopen. We gaan dat ook doen op de kerstmarkt, met een snack en een activiteit voor kinderen.”

Jana is ervan overtuigd dat de samenwerking met het gemeentebestuur verder vlot zal verlopen. “Ook met een eventueel nieuw gemeentebestuur na de verkiezingen. Daar doet de jeugdraad zeker haar best voor!”

(IB)