Voortbestaan Kinderopvang Pimboli in Zulte bedreigd: “We zoeken nu nieuwe locatie”

Kinderopvang Pimboli in Zulte zit met de handen in het haar. Het pand in de Waalstraat is verouderd en wordt mogelijk binnenkort verkocht, hun nieuwe onderdak in de Centrumstraat in Olsene werd op het laatste moment afgekeurd door Kind & Gezin. “Onze opzeg loopt tot 9 september. Als de huisbaas daarna een koper vindt, dan is het gedaan met de opvang”, zegt uitbaatster Kim Beils.

Kim Beils baat Pimboli uit samen met Vanessa Rijntjens. De kinderopvang werd opgericht in 2013 en kort daarna kwam Kim erbij. “Voordien werkte ik al veertien jaar in een opvang in Gent”, zegt Kim. “Ik werk intussen dus negen jaar in Pimboli. In die tijd waren er wel wat kleine mankementen aan het gebouw, maar daar is nooit echt iets mee gedaan. Begin dit jaar verliet de oprichtster Barbara de kinderopvang en in februari heeft de huisbaas blijkbaar beslist om het gebouw te verkopen. Alleen: de brief met onze opzegtermijn belandde nog bij Barbara. We hadden van de huisbaas wel vernomen dat hij het gebouw ging verkopen, maar de exacte timing wisten we niet. Net de dag dat we de ouders verwittigden over de verkoop en de verhuis naar Olsene, vonden we de opzegbrief. Dat was in juni, toen lazen we dat we maar tot 9 september tijd hadden om te verhuizen.”

Te weinig lichtinval

“We waren intussen al bezig met de verhuis naar Olsene. Overdag werkten we hier in de Waalstraat en ’s avonds gingen we naar het nieuwe pand, zelfs tijdens onze vakantie waren we er nog aan het schilderen, bedjes aan het installeren, … Op 8 augustus was alles klaar voor de verhuis, maar toen kwam de zorginspectie langs en die keurde het pand af, hoofdzakelijk omdat er te weinig lichtinval was. De inspecteur suggereerde dat we extra ramen of koepels in het dak zouden plaatsen om meer lichtinval te hebben, terwijl het een rijwoning mét bovenburen is. We hadden bovendien al een maand op voorhand alle plannen op papier doorgeven, maar pas bij de echte inspectie werd het pand afgekeurd. Op twee weken tijd hebben we dus alles terug verhuisd naar de Waalstraat zodat we hier toch terug konden openen. Maar hier zijn we dus maar zeker van onze plek tot 9 september. Als de huisbaas daarna een koper vindt, dan is het gedaan. Het pand in Olsene is geen optie meer.”

Onzekere toekomst

Kim woont in Kruishoutem, Vanessa in Sint-Denijs-Westrem en beide dames zijn ook volop bezig om hun eigen woning te verbouwen om er een eigen kinderopvang te kunnen starten. “Maar dat is pas voor binnen vijf of zes jaar”, gaat Kim verder. “We hopen tot dan zeker nog te kunnen doordoen met de opvang, desnoods met een inschrijvingsstop en dan doen we enkel nog verder tot de huidige kindjes naar school kunnen gaan. Zo had ik in schoonheid willen eindigen, maar nu is de toekomst erg onzeker. Er zijn al acht kindjes weg bij ons maar ik verwijt hun ouders niets, gezien de situatie heb ik alle begrip voor hun keuze. Er blijven nog vijftien kindjes over en die ouders willen graag dat hun kindje bij ons kan blijven. Ze helpen zelfs zoeken naar een nieuw onderkomen.”

“Er blijven nog vijftien kindjes over en die ouders willen graag dat hun kindje bij ons kan blijven. Ze helpen zelfs zoeken naar een nieuw onderkomen”

Ook de gemeente zoekt mee en overwoog om het pand in de Waalstraat zelf te kopen. “We deden een bod op basis van een schatting maar dit werd niet aanvaard”, zei intussen ex-schepen voor Kinderopvang Natasja De Vos. “Bovendien was het volgens een expert geen goeie aankoop aangezien er in de toekomst veel kosten aan zullen zijn.”

Nieuwe schepen van Kinderopvang Fauve Tack zoekt mee naar een ander pand dat de gemeente kan kopen en doorverhuren aan Pimboli. Moest het gebouw in de Waalstraat effectief op korte termijn al verkocht worden, dan wil de gemeente als noodoplossing zelfs een gemeentelijke zaal ter beschikking stellen, maar dit brengt een resem nieuwe problemen met zich mee. Zo hebben niet alle zalen een keuken en dan moeten Kim en Vanessa een traiteur inschakelen om hun peuters eten te kunnen geven. “Hopelijk zal het zo ver niet komen, want dat kunnen we niet betalen. Bovendien zouden we in een gemeentelijke zaal waarschijnlijk elke vrijdag alles moeten opruimen voor de verenigingen die de zaal gebruiken. We hopen dat er snel een betere oplossing komt.” (JF)