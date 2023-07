Voortbestaan Chiro Heist bedreigd: dringend leiders gezocht

Chiro Heist zoekt dringend nieuwe leiders en leidsters. Anders komt de opstart van het nieuwe werkjaar in het gedrang… en erger, dan moet men in september met de chirovereniging stoppen.

“Enkele weken geleden zetten we een post online waarbij we meegaven dat we op zoek zijn naar nieuwe leiding om ons team te versterken”, vertelt hoofdleider Daimen Demeester. “Jammer genoeg heeft onze zoektocht voorlopig nog niet veel opgebracht. Wij moeten jullie, met heel veel pijn in het hart, meedelen dat wij er op dit moment niet in kunnen slagen een volledige leidingsploeg samen te stellen voor het komende werkjaar. Daarom willen wij nog eens een heel warme oproep doen aan alle jongens en meisjes, geboren vanaf 2006, om ons team te komen versterken.”

Chiro Heist gaat nu affiches verspreiden in scholen en op openbare plaatsen, zoals cafés en zwembaden. Ze doen ook nog een oproep via sociale media en contacteren vroegere Chiroleden die intussen gestopt zijn. De Chiro van Heist kampt met een generatiekloof. De huidige twaalfkoppige ploeg draait al lang mee, maar acht van hen stoppen na dit werkjaar. En er zijn niet veel oudere leden die kunnen doorstromen naar het leiderschap. Er worden minstens zes mensen gezocht.

“Wij doen ons uiterste best om er in september te staan voor jullie met een machtige leidingsploeg die klaar is voor een fantastisch nieuw werkjaar. Maar met slechts vier overgebleven leiders en een noodzaak voor minstens acht extra vrijwilligers, staat de Chiro van Heist voor een enorme uitdaging”, aldus Daimen. “Het is tijd voor de gemeenschap van Knokke-Heist om op te staan en haar jeugdbeweging te redden. Ken jij iemand of ben jij iemand met heel veel enthousiasme, liefde voor kindjes en zin om ons team te versterken? Laat ons zeker iets weten voor 9 augustus.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Chiro Heist via 0491 17 6612 of chiroheist@gmail.com.