Voorschoolse kinderopvang in Ardooie in basisscholen, in Koolskamp in ‘t Filoetje

Kinderopvang IBO ’t Filoetje organiseert alleen nog voorschoolse kinderopvang in Koolskamp. “In Ardooie zullen de scholen zelf instaan voor die opvang”, zegt burgemeester Véronique Buyck (Groep 82).

“We willen de voorschoolse opvang efficiënter en effectiever maken”, zegt de burgemeester. “Vandaar dat IBO ’t Filoetje alleen nog in Koolskamp voor de voorschoolse kinderopvang zal zorgen. Een beslissing die we in overleg met alle betrokkenen namen omdat er in Ardooie maar een beperkt aantal kinderen daar gebruik van maakten. Basisscholen de Booomgaard en de Zonnebloem in Ardooie verzorgen hun voorschoolse kinderopvang voortaan zelf vanaf 7 uur ‘s morgens. De gemeente vergoedt de personeelskost van de scholen.é

Tarieven blijven

De voorschoolse opvang in Koolskamp blijft bij IBO ’t Filoetje in de Klaverstraat, waar veel kinderen naartoe gaan. “De naschoolse opvang blijft ongewijzigd en blijft in ‘t Filoetje. De tarieven blijven ongewijzigd en behoren tot de laagste van de provincie. Hiermee wil het gemeentebestuur de ouders tegemoetkomen en ervoor zorgen dat kinderopvang betaalbaar blijft voor iedereen.”