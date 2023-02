Vlaams Belang Izegem wil heropbouw jeugdhuis De Tunne, maar stad kiest voor zaal Nele

Jeugdhuis De Tunne verhuist van voormalig cafe L’Abattoir naar zaal Nele. Een aanbouw bij de nieuwe evenementenhal is geschrapt. Vlaams Belang ziet echter graten in een heropbouw op de locatie van het afgebrande jeugdhuis op de site Krekel-Zuid.

Toen twee jongeren begin 2021 brand stichtten aan het jeugdhuis, ging het helemaal in de vlammen op. De stad bracht de werking tijdelijk onder in voormalig café L’Abattoir, maar de verhuurder wil dat contract nu niet langer verlengen. De stad brengt het jeugdhuis nu de komende vijf jaar onder in zaal Nele aan het Kerkplein.

Giel Seynaeve (Vlaams Belang) ziet nochtans andere mogelijkheden. “Zaal Nele wordt voor een huurprijs van 1.100 euro per maand de nieuwe Tunne. Een verschil met de 1.500 euro die ze op de vorige locatie vroegen, maar alweer een halve oplossing. Het beschadigde gebouw aan de Krekelstraat is eigendom van de stad. Staat het te wachten op de sloop of op een mogelijke herbestemming? De verzekeraar heeft na de brand ongeveer 140.000 euro aan de stad uitbetaald. Daar bovenop kwam 1.500 euro van één van de daders en nog eens 11.000 euro toegekend door de rechtbank. In totaal gaat het dus om een som van boven de 180000 euro waarvan zo’n 45.000 euro aan huurgelden verdampt is. Een aannemer maakte een offerte waar hij nieuwe roosteringen, nieuwe dakgebinten en een nieuwe dakbedekking kan plaatsen voor een kleine 40000 euro. Een bedrag dat kleiner is dan wat nu al aan huurgeld betaald werd. Een goede huisvader zou eens de wenkbrauwen fronsen. Met al die gegevens voor ogen vraag ik om het jeugdhuis De Tunne op de oude locatie in ere te herstellen.

Oude locatie niet geschikt

Groen is het het daar niet mee eens. “Ik ben blij dat ze ergens anders terecht kunnen, want de oude locatie was eigenlijk niet geschikt als jeugdhuis”, meent Balder Clarys. “Bovendien moet je ook de jeugd bij zo’n beslissing betrekken.” Eva Bossuyt (Vooruit) kiest ook voor de weg van het overleg. Jeugdschepen Virginie Derumeaux (N-VA) sust: “We hebben het bestuur van het jeugdhuis bij alle stappen betrokken. Er is inderdaad weinig instroom van jongeren, maar we willen mee helpen dat terug omhoog te krijgen. Samen met de jongeren kozen we voor zaal Nele, een locatie pal in het centrum tussen twee uitgaansbuurten en scholen in.”