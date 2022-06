Vince (9) is Kinderkrak in Harelbeke

Vince Haerynck zit in het derde leerjaar aan de Centrumschool in Harelbeke en is de broer van Leila (6). Hij is ook lid van de leerlingenraad.

“Per klas zijn er twee kinderen gekozen. Op de speelplaats en het speelpleintje luisteren we naar wat er eventueel gebeurt of misgaat en wat we kunnen doen. We geven dat door aan de leerkrachten”, zegt Vince, die naar voren geschoven is als Kinderkrak door nonkel Kevin. “Nonkel zegt dat ik mij altijd inzet voor iedereen en voor hen zorg wil dragen. Ik help waar ik kan, zeker op school als iemand zich verdrietig of achtergesteld of alleen voelt”, zegt een blozende Vince, die zeer volwassen en erudiet praat. Hij houdt van lopen, fietsen, speelt graag buiten en knutselt graag. “Ik heb voor papa een kunstwerkje gemaakt met hout en we maakten samen een vogelkastje. Ik wil niets nadoen maar zelf iets uitvinden zoals dat werkje voor papa.”

Wout van Aert

Verder volgt Vince de teken- en woordacademie en hij houdt van knuffelen en pluchen knuffels. “Dat is belangrijk.” Hij is fan van Karrewiet op VRT en leest veel. “Het zijn geen leesboeken, wel wetenschappelijke boeken. Ik leer daar veel uit.” Vince is ook fan van Wout van Aert en Arsenal. “Van nonkel kreeg ik een outfit op maat van Wout van Aert en van Arsenal”, glundert Vince, die weldra graag hiphop wil aanleren. Vince houdt ook van de natuur en van dieren. “Later zou ik graag boswachter worden.”