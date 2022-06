Viktor (14) en Mattijs (12) zijn Kinderkrak in Staden

De broers Viktor en Mattijs Gesquiere zijn sinds 2020 actief als Mooimakers. Op geregelde tijdstippen ruimen ze het zwerfvuil in de straat waar ze wonen. Ze krijgen alleen maar positieve reacties op hun inzet.

“We zijn in 2020 tijdens de coronacrisis begonnen met het ruimen van zwerfvuil”, vertelt Viktor. “Tijdens corona gingen we vaak wandelen en merkten we dat er toch wel veel zwerfvuil langs de weg lag. Ook in de Akkerstraat, de straat waar we wonen, was dat het geval.”

“We hebben toen beslist om het vuil in onze straat te gaan ruimen”, gaat Mattijs verder. “We hebben onze straat geclaimd op de site van Mooimakers. De gemeente bezorgde ons de nodige uitrusting. We kregen handschoenen, fluohesjes, grijpstokken en vuilniszakken.”

“We ruimen onze straat om de week of om de twee weken”, pikt Viktor in. “We vinden vooral bierblikjes, flessen en snoeppapiertjes. Elke ruimbeurt is toch wel goed voor een zak vol zwerfvuil. Vroeger durfden we vanop onze fiets ook wel eens iets weggooien, maar dat hebben we ondertussen volledig afgeleerd.”

“We krijgen alleen maar positieve reacties als we de straat ruimen”, weet Mattijs. “We gaan door met vuil ruimen zolang dat nodig blijkt.” (BCH)

