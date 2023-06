Viktor (11) is Kinderkrak in De Haan

Kinderkrak Viktor Devriendt zit in het zesde leerjaar van vrije basisschool De Zeeboon afdeling Grotestraat. Hij werd om meer dan één reden voorgedragen. “Viktor speelt momenteel nog bij KV Oostende, maar vertrekt volgend schooljaar naar de Essevee Academie van Zulte Waregem. Mede door Viktor als kapitein van onze schoolploeg, konden we dit jaar opnieuw de beker van de interscholencompetitie binnenhalen. Viktor is een echte teamspeler en blinkt niet enkel uit in balsporten, maar ook in andere sporten. En behaalt daarnaast ook nog eens uitstekende resultaten in de klas”, zegt meester Vince. Viktor begon al op piepjonge leeftijd te voetballen. “Ik denk dat ik een jaar of drie, vier was”, vertelt hij. Van KE De Haan ging het naar KV Oostende, en nu lonkt dus Zulte Waregem. “Ik ga daar op internaat en zal mijn vrienden in De Haan dus moeten missen”, zegt Viktor. “Maar het leuke aan voetbal, is dat het een echte teamsport is. Zo maak je ook snel nieuwe vrienden.” De jongeman droomt al stiekem van een profcarrière. “Mijn grote voorbeeld? Jamal Musiala van Bayern München!” (WK)

