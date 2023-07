Vijfjarige jongen en kompaan glippen weg op sportkamp in Zedelgem en wandelen zelf naar huis, organisatie heeft niets door

De 33-jarige C.V. zette dinsdagochtend haar zoontje zoals gewoonlijk af aan het sportkamp Sportiek in Zedelgem, al kwam aan de kampdag plots een abrupt einde. Haar vijfjarig zoontje en een vriend besloten na het vieruurtje weg te glippen van het sportcomplex de Groene Meersen. En de organisatie? Die had niets door. “Ik ging ervan uit dat mijn zoon veilig was”, vertelt de mama van een van de kindjes verontwaardigd.

Het moederhart van C.V. stond dinsdag even stil. De 33-jarige mama was aan het werken toen ze plots een verontrustend telefoontje kreeg. ““Mijn zoon ging vorige zomers ook al naar sportkamp Sportiek in Zedelgem”, vertelt C.V. “In september gaat hij naar het eerste leerjaar, waardoor hij deze zomer in het basiskamp zit. Daarvoor zat hij altijd in de kleutergroep.”

De basisgroep besloot zich na het vieruurtje naar binnen te verleggen voor een activiteit, maar dat was buiten het vijfjarig jongetje en zijn vriend gerekend. De twee kleuters namen de benen. “Meer dan twee kilometer hebben ze helemaal alleen gewandeld”, zegt C.V. “Tot ze uiteindelijk aanbelden bij het huis van het vriendje van mijn zoon. Gelukkig was die papa thuis, want ik had er niet aan mogen denken wat er had kunnen gebeuren. De organisatie had op dat moment nog niets opgemerkt. Als ik mijn zoon daar afzet, dan ga ik ervan uit dat hij veilig is. We kennen allemaal de nieuwsberichten wat er met kleine kinderen kan gebeuren.”

“We betreuren voorval”

De betrokken organisatie Sportiek bevestigt het incident en betreurt het voorval. “Het kan en mag niet gebeuren”, zegt verantwoordelijke Chris Dedeyne. “Een van de jongens in kwestie ging deze zomer van de kleuter- naar de basisgroep. We gaan er vanuit dat de kinderen in die basisgroep niet meer weglopen. Beide groepen hebben een andere werkwijze. Bij de kleutergroep is er een vaste begeleider en worden de kinderen meermaals geteld, bij de basisgroep veranderen de kinderen zelf van trainer en sport. De kinderen mogen bovendien ook zelf naar het toilet gaan.”

En dat de werking tussen beide kampen zo verschillend is, klopt niet volgens de betrokken mama. “De poort staat open en de kinderen kunnen gewoon wegglippen. Dat kan toch niet? Er moet altijd eerst iets ernstigs gebeuren voor er stappen ondernomen worden.”

Sportiek bestaat al meer dan veertig jaar en het is volgens de organisatie dan ook de eerste keer dat dergelijk incident plaatsgevonden heeft. “We zijn vooral blij dat er niets gebeurd is. Wij hebben een fout gemaakt en kunnen er maar uit leren.”

Dat beide ouders zo geschrokken en boos reageerden is volkomen terecht volgens Sportiek, al geven ze wel graag een kanttekening mee. “Ik praat het niet goed, maar ik had het vijfjarig jongetje graag ook zelf gevraagd waarom hij zoiets gedaan heeft.”

Maatregelen

De jonge mama besloot zelf naar het sportkamp te trekken na het telefoontje, maar dat bezoek maakt haar net zo boos. “De eerste reactie die ik kreeg, was: wat bezielt jouw kind om weg te lopen?”, zegt de mama. “Net die reactie maakt mij zo kwaad. Ik heb mijn zoon gestraft en erover aangesproken, maar hij is niet verantwoordelijk voor dit voorval.”

Sportiek minimaliseert het voorval volgens C.V. en daar wil ze verandering in zien. “Ik dramatiseer volgens hen, maar dit is niet oké. Na mijn gesprek met mijn zoon heb ik een mail gestuurd, maar daar krijg ik geen reactie op.”

En het vijfjarig jongetje? Die keert alleszins nooit meer terug naar het kamp, een beslissing van zijn ouders. “Ik hoop dat er ernstige maatregelen getroffen worden, zodat andere ouders dit nooit hoeven meemaken.” (CCA)