Vic (11) is Kinderkrak in Koksijde

Vic is pas 11 jaar oud, maar met zijn tennisracket rijgt hij de zeges aan elkaar. In 2021 pakte hij 14 tornooizeges, werd hij West-Vlaams kampioen in de reeksen U11.1 en U13.1 en Belgisch Kampioen in Luik.

In het seizoen 2022 zoekt Vic ook het internationale circuit op. “Toen ik 3,5 jaar was, bleek ik gefascineerd door het tennisballetje”, lacht Vic. “Ik werd lid van de tennisschool Koksijde en hoofdtrainer Pascal Huysmans nam mij snel onder zijn hoede. Mijn eerste wedstrijdjes speelde ik toen ik 7 was. Vandaag is Pascal nog altijd mijn vertrouwenspersoon, en word ik begeleid door een professioneel team met een conditietrainer, kinesist… Ik kreeg ook het topsportstatuut via Tennis Vlaanderen, zodat sport en school combineren haalbaar blijft. Toch moet ik veel dingen laten, zoals verjaardagsfeestjes, bosklassen, en moet ik dikwijls een tandje bijsteken om de gemiste lessen op school in te halen. Het vraagt best wel discipline en planning, want als ik dat niet doe, loopt alles in het honderd. Maar ik streef mijn droom en visie na. Ik ben een doorzetter en wil een voorbeeld stellen dat je door hard te werken veel kunt bereiken. Maar daarbij zijn mijn ouders en mijn zusje Bo (8) mijn rots in de branding.” (MVO)

