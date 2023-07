Vereniging Ons Tehuis in Ieper pleit voor meer middelen bij bezoek minister Crevits

Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) bracht vrijdag een bezoek aan Vereniging Ons Tehuis. De instelling voor jeugdzorg en opvoedingsondersteuning nodigde de minister onder meer uit om kennis te maken met de OSiO-werking (Ouder Steunen in Opvoeding). “Dat levert heel mooi werk, maar wordt niet gesubsidieerd”, zegt nieuwe directeur Sofie Ducatteeuw van VOT.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) ging langskomen naar aanleiding van de start van de werken aan de nieuwbouw op de site van Vereniging Ons Tehuis (VOT) (VOT). “Als reactie kwam er vroeger dan verwacht een bevestiging”, zegt Sofie Ducatteeuw , die vanaf augustus Filip De Baets opvolgt als directeur van VOT. “Het is een blitsbezoek, maar we zijn blij dat ze eens passeert. We willen haar enkele innovatieve elementen uit onze werking tonen. We werken daar iedere dag hard aan, maar we voelen toch nog enkele knelpunten om zo wel te tonen waar de noden liggen in het werkveld.”

Opvoedingsondersteuning

Zo maakte de minister kennis met het aanbod van OSiO (Ouders Steunen in Opvoeding). “Dit is een project dat eigenlijk niet erkend en gesubsidieerd is, maar wel heel mooi werk levert en heel laagdrempelig en heel preventief nieuwe initiatieven uitwerkt voor een brede groep van de bevolking. En dat past mooi in de visie waar het Agentschap Opgroeien naartoe wil binnen de conceptnota ‘vroeg en nabij’. Natuurlijk gaat het vaak over middelen. We zouden liever onze tijd en energie volop investeren in de werking, en niet in het constant zoeken naar de nodige middelen.”

Uitdagingen in de toekomst

Verder bezocht de minister het Vijverhuis, een leefgroep voor jonge kinderen en veilig verblijf JEZ11, waar in gesprek gegaan werd over het recht op onderwijs voor jongeren in veilig verblijf. Minister Crevits was laaiend enthousiast over wat ze allemaal zag. “Ze verrichten hier fantastisch werk! Ze creëren kansen voor deze jongeren, doordat ze vertrekken vanuit de hulpvraag van de jongere zelf”, aldus minister Crevits. “Ze willen een veilige en warme context. Dat is werk van onschatbare waarde, want we weten dat er zeker uitdagingen liggen in de toekomst van onze jeugdhulp. Het aantal kinderen, jongeren en gezinnen dat ondersteuning vraagt, neemt elk jaar toe. Hulpvragen worden ook steeds complexer. Dat roept heel wat vragen op waar we aan moeten werken.”

Veeleisende job

De minister zegt dat ze vooral leerde dat jeugdhulp bovenal mensenwerk is. “Het personeel, de vrijwilligers, de directie en de families, de kinderen en jongeren zelf. Zij zijn de essentie Ze gaan iedere dag samen op weg, dat gebeurt met vallen en opstaan, maar ze blijven te midden van de moeilijkheden ook de mogelijkheden zien. Dat is ontzettend belangrijk. Ik heb dan ook een wens opgeschreven dat elk kind veilig en gelukkig mag opgroeien. Want we mogen niet vergeten dat een plek in de jeugdhulp voor niemand vanzelfsprekend is: kinderen en jongeren willen zo gewoon mogelijk opgroeien. Dat geldt ook voor een job in de jeugdhulp, het is een job met veel verantwoordelijkheid en veel afwisseling, maar ook een job waarin het een immense uitdaging is om een goed evenwicht te vinden tussen job en gezin, tussen de tijdsdruk en de individuele aandacht waar iedere jongere hier recht op heeft. Weinig jobs zijn zo veeleisend, maar ook weinig jobs zijn zo mooi en waardevol.”

Crisis- en investeringsplan

Op de vraag naar meer middelen antwoordt de minister alvast positief. “Onlangs hebben we een crisis- en investeringsplan van 100 miljoen euro voor de jeugdhulp op de tafel van de Vlaamse Regering gelegd. Dat plan wordt nu uitgerold. Van de 100 miljoen gaat 40 miljoen euro naar de jeugdhulp, 50 miljoen naar kinderen met een handicap en ongeveer 10 miljoen naar geestelijke gezondheid en psychosociale begeleiding. In de bijzondere jeugdzorg versterken we de voorzieningen door hen extra middelen te geven om bij plaatsing met gezinnen aan de slag te gaan, extra crisisbegeleidingen te koppelen aan crisisopvang, projecten waar kinderen en hun ouders samen geplaatst worden en traumabegeleiding krijgen…”, besluit minister Hilde Crevits. (TOGH)